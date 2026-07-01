Descentralización y cero vallas: La estrategia de la CDMX tras muertes en los festejos mundialistas

El Gobierno capitalino anunció que reforzará los protocolos de protección civil, seguridad, movilidad y salud para los festejos del próximo domingo, cuando la Selección Mexicana enfrente a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026, luego de la muerte de cuatro personas durante las celebraciones por el triunfo de México sobre Ecuador en las inmediaciones del Ángel de la Independencia.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que, ante la previsión de una mayor afluencia de aficionados, instruyó fortalecer de inmediato las medidas de prevención para evitar que se repita una tragedia como la ocurrida la noche del martes.

“Ante el previsible crecimiento de la afluencia a las celebraciones del próximo domingo, he instruido el fortalecimiento inmediato de los protocolos de Protección Civil, Salud y Seguridad”, afirmó la mandataria durante una conferencia de prensa.

Brugada adelantó que el operativo especial será presentado en los días previos al encuentro entre México e Inglaterra, programado para las 18:00 horas en el Estadio Ciudad de México, aunque evitó detallar las acciones específicas que se implementarán.

Aficionados amanecieron en las inmediaciones del Ángel. Alejandro Aguilar

Se prevé que el Gobierno capitalino amplíe el número de espacios públicos con pantallas gigantes en distintas alcaldías para descentralizar las celebraciones y evitar concentraciones masivas en Paseo de la Reforma. En el partido frente a Ecuador operaron 18 festivales futboleros y cerca de 60 puntos de reunión distribuidos en la capital.

Brugada Molina insistió en que uno de los principales objetivos será evitar que miles de personas vuelvan a concentrarse en el Ángel de la Independencia. “Ya no vayan al Ángel (...) sí necesitamos que, a determinada hora, la gente sepa que ya no entran más personas. La población, sobre todo la juventud, debe respetar cuando se informa que el lugar ya alcanzó su capacidad”, señaló.

Ángel continuará como punto de celebración

Sin embargo, reconoció que el Ángel de la Independencia continuará siendo el principal punto de celebración durante el Mundial, por lo que descartó prohibir los festejos y llamó a privilegiar la prevención. “No podemos decir que ya no va a haber festejos en el Ángel porque eso ocurre de manera natural. Lo que tenemos que hacer es implementar todos los mecanismos para garantizar que se lleven a cabo con los menores riesgos posibles”, sostuvo.

También hizo un llamado a la ciudadanía para distribuir las celebraciones: “Somos la sede mundialista que más instaló pantallas y espacios gratuitos. Evitemos riesgos y disfrutemos el Mundial cerca de donde estamos, sin trasladarnos todos a un solo punto”, dijo.

Se investiga presencia de vehículo en la zona

Las autoridades investigan si el movimiento repentino de un vehículo de grandes dimensiones o algún contraflujo de personas pudo haber provocado la alta concentración de personas, y probable estampida, en la zona de Hamburgo y Lancaster, reveló el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho.

Pese a la colocación de botes de basura, trabajadores de limpia recogieron desechos cerca del Ángel. Alejandro Aguilar

El Jefe de la Policía capitalina destacó que durante la jornada también acudieron miles de aficionados provenientes de otros estados del país, lo que incrementó significativamente la concentración de personas en Reforma.

Explicó que el martes se aplicó un operativo especial que incluyó el cierre de estaciones del Metro cercanas al Ángel. Desde las primeras horas del día se instalaron filtros de revisión en los accesos al perímetro para retirar bebidas alcohólicas, objetos peligrosos y material pirotécnico.

“Una vez que termina el partido, mantener barreras físicas resulta más riesgoso. Lo que se busca es abrir los flujos de personas y evitar cuellos de botella que puedan provocar un atorón entre la multitud”, explicó Vázquez.

En ese sentido, Clara Brugada acotó que el desafío para el próximo domingo será reducir al máximo los riesgos sin restringir las expresiones de celebración: “A veces poner vallas cuando llegan multitudes no es lo mejor. Tenemos que lograr que la gente sepa que existen otros espacios seguros para festejar”.

En tanto, la secretaria de Salud capitalina, Nadine Gassman Zylbermann, señaló que aún se investiga el mecanismo que provocó las asfixias registradas durante los festejos. Al mismo tiempo confirmó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya inició las carpetas de investigación por los hechos que derivaron en la muerte de cuatro personas.

Tres de las víctimas fallecieron por asfixia: un hombre de 44 años y dos mujeres, de 48 y 19 años de edad, mientras que otro deceso también es investigado por las autoridades ministeriales.

“Hago un exhorto a que la investigación llegue a las últimas consecuencias y deslinde cualquier responsabilidad involucrada”, concluyó Clara Brugada.