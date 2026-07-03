Hoy habrá 8 manifestaciones y 16 eventos masivos en CDMX

A dos días de que se lleve a cabo el partido entre México e Inglaterra, en la Ciudad de México ya se realiza la colocación de más pantallas sobre Paseo de la Reforma como es el caso de la que quedará en La Estela de Luz, esto para evitar aglomeraciones en pocos puntos como el Ángel de la Independencia, por ello hay reducción de carriles, pero también este viernes 3 de julio habrá caos vial debido a manifestaciones y varios eventos masivos.

Aquí te damos las opciones viales para que no se te haga tarde.

MANIFESTACIONES

Colectivo "Hasta Encontrarles" Ciudad de México

Familias que integran el colectivo de búsqueda Hasta Encontrarles CDMX realizaron la instalación de un nuevo memorial

Desde las 6:30 de la mañana se reunirán en la estación Portales del Metro y una hora después en Deportivo 18 de Marzo para salir rumbo a una jornada de búsqueda en el Cerro del Guerrero. Se espera movimiento en ambas estaciones durante las primeras horas del día.

Alternativas viales: Calzada de Tlalpan, Eje Central, Insurgentes Norte, Montevideo y Eje 5 Norte.

Colectiva "Mercaditas Autónomas Momoxcas"

A las 9:00 horas instalarán una Mercadita Feminista en la Plaza de San Antonio Tecómitl para promover el emprendimiento y la autonomía económica de las mujeres.

Feministas en Palacio Nacional

Alternativas viales: Avenida Tláhuac, Nuevo León, 5 de Mayo y José López Portillo.

Movimiento Global a Gaza MX

Desde las 10:00 horas realizarán en el Centro Nacional de las Artes una jornada cultural con conversatorios, documentales y actividades de solidaridad con Palestina.

Alternativas viales: Río Churubusco, Calzada de Tlalpan, Eje 8 Sur y División del Norte.

Igualdad Animal México

A las 10:00 horas protestarán afuera del Hotel W, en Polanco, para exigir el cumplimiento de compromisos en materia de bienestar animal. No se descartan afectaciones en la zona.

Alternativas viales: Ejército Nacional, Mariano Escobedo, Periférico y Circuito Interior.

Frente Antiimperialista y Antifascista Mexicano

A las 11:00 horas se manifestarán frente a la Embajada de Estados Unidos para expresar su apoyo al pueblo venezolano y exigir la liberación de sus dirigentes.

Maestros se enfrentan a la policía frente a embajada de EU

Alternativas viales: Ejército Nacional, Marina Nacional, Periférico y Circuito Interior.

Colectiva "Minerva"

También a las 11:00 horas se concentrarán en los Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales para exigir justicia con perspectiva de género en un caso de violencia.

Alternativas viales: Insurgentes, Ribera de San Cosme, Circuito Interior y Avenida Sullivan.

Colectivo Novísimxs de Poetas LGBTTTIQ+

A las 17:00 horas realizarán el evento "Poesía Contra la Homofobia" en el Fondo de Cultura Económica, en la colonia Hipódromo.

Alternativas viales: Insurgentes Sur, Nuevo León, Baja California y Circuito Interior.

Movimiento de Regeneración Sindical

Durante el día mantendrán una mesa de recolección de firmas frente al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, como parte de su caravana en defensa de los derechos laborales.

Alternativas viales: División del Norte, Río Churubusco, Universidad y Eje 8 Sur.

EVENTOS MASIVOS

Gigantes del Fútbol

La exposición sobre Paseo de la Reforma continúa abierta durante todo el día con una constante afluencia de visitantes.

Alternativas viales: Avenida Chapultepec, Circuito Interior, Insurgentes y Río San Joaquín.

Futlán, Tierra de Fútbol

Parque Aztlán mantiene sus actividades mundialistas durante toda la jornada.

Alternativas viales: Constituyentes, Periférico, Ejército Nacional y Circuito Interior.

Filmación del documental "Zócalo, el corazón de México"

Continúan las grabaciones en el Zócalo, por lo que podrían registrarse cierres momentáneos en calles del Centro Histórico.

Alternativas viales: Fray Servando, José María Izazaga, Eje 1 Norte y Circunvalación.

Corredores Turísticos

Siguen las actividades turísticas en Reforma, Garibaldi, Bellas Artes, Coyoacán, Tlalpan, Polanco, Xochimilco y otros puntos de la ciudad.

Alternativas viales: Circuito Interior, Periférico, Viaducto y Eje Central.

Festival Campo Marte 26

Desde las 8:00 horas continúan las actividades recreativas relacionadas con el Mundial en Campo Marte.

Alternativas viales: Paseo de la Reforma, Periférico, Ejército Nacional y Circuito Interior.

México Aquí, "El lugar donde todo México converge"

El Monumento a la Madre mantiene actividades culturales y recreativas abiertas al público durante todo el día.

Alternativas viales: Insurgentes, Reforma, Avenida Chapultepec y Circuito Interior.

Festivales Futboleros en la CDMX

Continúan las transmisiones de partidos en pantallas gigantes en distintos parques y deportivos de la ciudad.

Alternativas viales: Periférico, Circuito Interior, Viaducto y Eje Central, según la sede.

FIFA Fan Festival

Desde las 11:30 horas el Zócalo recibirá a miles de aficionados para seguir los partidos y participar en distintas actividades.

Alternativas viales: Fray Servando, José María Izazaga, Eje 1 Norte y Circunvalación.

Disney On Ice

Habrá funciones a las 12:00, 16:00 y 19:30 horas en el Auditorio Nacional, por lo que se espera alta afluencia durante todo el día.

Alternativas viales: Periférico, Ejército Nacional, Mariano Escobedo y Circuito Interior.

El Rey León

La obra se presenta a las 20:30 horas en el Teatro Telcel, con importante llegada de asistentes a Plaza Carso durante la tarde-noche.

Alternativas viales: Río San Joaquín, Ejército Nacional, Marina Nacional y Circuito Interior.

Budo Sento Championship Vol. 35

El torneo de artes marciales se llevará a cabo a las 14:00 horas en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera.

Alternativas viales: División del Norte, Río Churubusco, Eje 6 Sur y Universidad.

Diablos Rojos del México vs Piratas de Campeche

El primer juego de la serie inicia a las 19:00 horas en el Estadio Alfredo Harp Helú, con carga vehicular en la Ciudad Deportiva.

Alternativas viales: Viaducto, Río Churubusco, Eje 3 Oriente y Avenida Té.

Lucha Libre Profesional

La Arena México recibe una nueva función a las 20:30 horas en la colonia Doctores.

Alternativas viales: Avenida Cuauhtémoc, Dr. Río de la Loza, Eje Central y Avenida Chapultepec.

70° Aniversario de la Feria Nacional de San Pedro Tláhuac

La feria continúa con actividades familiares, gastronómicas y culturales durante todo el día.

Alternativas viales: Avenida Tláhuac, La Turba, Canal de Chalco y Guillermo Prieto.

Fiesta Patronal de Santo Tomás Apóstol

Arrancan las celebraciones patronales en Santo Tomás Ajusco con actividades religiosas y populares desde las 6:00 horas.

Alternativas viales: Carretera Picacho-Ajusco, México-Ajusco y Camino a Santo Tomás Ajusco.

Primera Asamblea Regional de los Testigos de Jehová 2026

Desde las 7:00 horas se realiza esta reunión regional en Expo Santa Fe, con importante afluencia de asistentes durante el fin de semana.

Alternativas viales: Vasco de Quiroga, Prolongación Paseo de la Reforma, Autopista México-Toluca y Avenida Tamaulipas.