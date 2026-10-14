Manuel Talayero pide respeto a Brugada para el Partido Verde
El diputado del PVEM expuso que los Guardianes Verdes han recabado miles de peticiones sobre falta de servicios
Ante la jefa de gobierno Clara Brugada, el coordinador de la bancada del Partido Verde, Manuel Talayero, expresó que en su partido “no pretendemos estar por encima de nadie, pero tampoco vamos a aceptar estar debajo de nadie”.
Con motivo del segundo informe de gobierno de Clara Brugada y, a meses de las precampañas Talayero, fue categórico al decir: “Exigimos respeto y reciprocidad, a veces en política cuesta mucho darnos ese respeto, ese que nace cuando reconocemos lo que funciona, cuando reconocemos que alguien hace bien las cosas, pero que también está presente cuando estamos fallando y todos lo debemos reconocer”.
Gobernar no son solo presupuestos, leyes u obra, gobernar es estar, escuchar, atender, hacer una autocrítica y es incluir a todas y a todos. Gobernar es estar cuando alguien necesita ayuda, sobre todo estar donde más se necesita”, expuso.
Recordó que en territorio los vecinos han hecho, a través del programa Guardianes Verdes, más de 60 mil peticiones, sobre falta de trabajo de bacheo, drenaje, poda, mantenimiento de áreas verdes, por mencionar solo algunos temas.