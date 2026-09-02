Los desalojan por despojo y bloquean vialidades en la Morelos

Por el delito de despojo, esta madrugada elementos de la Fiscalía General de Justicia, en conjunto con policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México desalojaron a un grupo de personas que habitaban un inmueble ubicado en Vidal Alcocer número 104 en la colonia Morelos en la alcaldía Cuauhtémoc.

Bloquean tras desalojo Rodolfo Dorantes

Tras colocar sellos en la puerta de acceso al inmueble, las autoridades se retiraron minutos después de las 5 de la mañana, poco más tarde, las personas desalojadas realizaron un bloqueo en el eje 1 oriente Vidal Alcocer al cruce con República de Costa Rica, en protesta por la diligencia que consideraron como arbitraria.

Bloquean tras desalojo Rodolfo Dorantes

Los inconformes al considerar que no eran atendidos por las autoridades, decidieron mover su bloqueo al cruce de avenida del Trabajo y el eje 1 norte Héroe de Granaditas, lo que ocasiona severos caos vial en la zona.

Bloquean tras desalojo Rodolfo Dorantes

Personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la SSC, realiza cortes viales para salvaguardar la integridad de los manifestantes y canalizar a los vehículos por vialidades alternas.

Bloquean tras desalojo Rodolfo Dorantes

Hasta las 9 de la mañana ninguna autoridad se ha acercado con las personas desalojadas para atender sus peticiones, por lo que refieren mantendrán el bloqueo de manera indefinida.