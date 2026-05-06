Desalojan Congreso CDMX en menos de 2 minutos durante simulacro

Un total de 296 personas incluyendo a los diputados locales, asesores y personal del poder legislativo local evacuaron el Congreso de la Ciudad de México en un minuto con 47 segundos, durante el Primer Simulacro Nacional 2026.

Primer simulacro Nacional 2026 Eduardo Jiménez

La alerta sísmica sonó en punto de las 11 de la mañana, cuando la diputada local del PAN, Olivia Garza, presentaba en tribuna una iniciativa de reforma relacionada con el Plan General de Desarrollo.

Lo hicieron en forma ordenada

Primer simulacro Nacional 2026 Alejandro Aguilar

Al sonar la alerta sísmica, diputados y personal del congreso abandonaron el pleno en orden y sin hacer ruido, y al salir algunos se ubicaron en la escalinata de entrada y otros en la banqueta.

Unos minutos después de haber salido, el presidente de la Mesa Directiva, el diputado local del PVEM, Jesús Sesma, expresó que al activarse la alerta sísmica “tanto por el altavoz del C5 como en los celulares de cada uno de nosotros, se pusieron en marcha los protocolos de emergencia establecidos para este tipo de contingencia”.

Y detalló que el ejercicio se realizó bajo la hipótesis de “un sismo magnitud de 8.2, localización a 55 kilómetros al noreste de Acapulco y Coyuca de Benítez. Profundidad 18 kilómetros. Percepción en zona y transición fuerte”.

Sesma comentó que la brigada de protección civil realizó el recorrido por todos los niveles del edificio y no se reportan afectaciones visibles y detalló: “sabemos que hay áreas de oportunidad y vamos a seguir trabajando para mejorarlas”.

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