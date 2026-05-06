Instalarán balones, camisetas y tacos monumentales en Metro CDMX

A partir del 31 de mayo, una exposición de unas 30 piezas monumentales relacionadas con el fútbol será instalada en estaciones del Metro de la Ciudad de México.

Metro en modo Mundial de Futbol Jonás López

Se trata de la exposición Gol-e-Arte que consta de unas 30 piezas monumentales de balones, camisetas y zapatos de fútbol de unos 2 metros de altura cada una.

Metro CDMX en modo Mundial de Futbol Jonás López

La exposición será instalada en estaciones de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) utilizada mensualmente por unos 15 millones de personas.

Héctor Centeno, coordinador de Cultura del STC, garantizó que las obras de rehabilitación de las estaciones estarán listas para el 30 de mayo.

Metro CDMX en modo Mundial de Futbol Jonás López

Entre las estaciones en donde se expondrán estas piezas estarán Chabacano, Ermita, Cuatro Caminos, Bellas Artes, entre otras.

La Línea 2 del Metro es parte de la ruta más directa entre el Centro Histórico de la Ciudad de México y el Estadio Banorte.

La exposición fue creada por Locos por el Arte quienes también han desarrollado otras muestras como el Cow Parade, Ball Parede, entre otras.

Patricia Pro, responsable de la exposición, indicó que otras piezas también se instalarán en tres centros comerciales capitalinos entre ellos Fórum Buenavista.