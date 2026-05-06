Brugada encabeza Simulacro Nacional 2026, llama a reforzar la participación en CDMX

En punto de las 11 de la mañana de este miércoles 6 de mayo, se llevó a cabo el Primer Simulacro Nacional 2026, que disparó la alerta sísmica en la Ciudad de México, con hipótesis de sismo magnitud 8 .2 con epicentro en Acapulco, Guerrero, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales.

Primer Simulacro Nacional 2026 Alejandro Aguilar

En la CDMX la jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó la evacuación del Antiguo Palacio del Ayuntamiento y un minuto 45 segundos después de que se activó la alerta sísmica, Brugada salió por la puerta Cero, acompañada de su mascota Iztli.

Hay que organizarse para poder evacuar bien de las viviendas, los centros de trabajo y las escuelas”, expresó Brugada.

Agregó que “cada vez, y en cada simulacro hay que reducir el tiempo”, de evacuación, para salvar vidas.

Primer Simulacro Nacional 2026. Alejandro Aguilar

Se dirigió al C5

“Recuerden que prevenir es nuestra fuerza, y queremos una ciudad preparada, así que a participar en el simulacro”, agregó Brugada Molina antes de abordar un vehículo oficial para Dirigirse al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX, donde se instaló el Comité de Emergencias en la Sala de Crisis en la que participan integrantes del gabinete Federal y local, para evaluar el ejercicio.

Al terminar la evaluación Brugada Molina presentará los resultados simulacro.

Durante el ejercicio, la SSC bajó un dron que se encontraba volando en las inmediaciones del gobierno capitalino, causando un estruendo al momento de caer al piso, lo que asustó y generó temor entre los participantes en este simulacro.

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