La Magdalena Contreras avanza en recuperación de barrancas y reducción de inseguridad: Mercado Guaida

La recuperación de barrancas, infraestructura para mitigar inundaciones y una reducción de 34 por ciento en los delitos de alto impacto fueron los principales ejes que destacó el alcalde de La Magdalena Contreras, Fernando Mercado Guaida, durante su comparecencia ante comisiones unidas del Congreso capitalino.

Ante diputados de las comisiones de Alcaldías y Límites Territoriales, de Gobierno y de Políticas Públicas, el edil aseguró que la demarcación avanza en la recuperación y cuidado de las zonas de conservación y barrancas, al tiempo que se posiciona como una de las alcaldías con mayores avances en el combate a la delincuencia.

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Mercado Guaida precisó que en lo que va de su administración se han intervenido 84 hectáreas de barrancas y colocado 200 metros de rejas de protección, que llegarán a más de 500 metros, con el objetivo de impedir tiraderos clandestinos de basura, invasiones y accesos irregulares.

“Estamos bloqueando accesos a la barranca que principalmente se utilizaban para tirar basura, para generar invasiones y para entrar en un espacio que además de ser peligroso representa un riesgo”, expuso.

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Estas acciones permitieron enfrentar de mejor manera las recientes lluvias registradas en la demarcación. Destacó obras como la construcción de la caja de tormenta en San Jerónimo Lídice y La Guadalupe, así como el avance del muro de contención en la zona de Hortensia, uno de los puntos más afectados por inundaciones y deslaves el año pasado, dijo.

También mencionó trabajos de desalojo pluvial en la colonia El Gavillero, donde afirmó que las obras resistieron durante las precipitaciones recientes y evitar afectaciones mayores a viviendas que anteriormente se inundaban de manera recurrente.

En ese contexto, criticó la falta de inversión de administraciones anteriores en infraestructura preventiva.

Afirmó que en un año de gobierno su administración construyó 15 muros de contención con una inversión de 68 millones de pesos, mientras que el gobierno encabezado anteriormente por el PRI realizó únicamente cinco obras de este tipo en tres años.

“Estas obras no lucen, no salen bien en la foto, pero estas obras salvan vidas”, sostuvo.

Para enfrentar la actual temporada de lluvias, destacó que la alcaldía cuenta actualmente con 10 cuadrillas de atención a emergencias, 18 camionetas, maquinaria pesada, ambulancias, unidades de rescate y personal especializado para responder ante deslaves, inundaciones y contingencias derivadas de la temporada de lluvias.

SEGURIDAD

En materia de seguridad, aseguró que entre enero de 2024 y marzo de 2026 la alcaldía registró una disminución de 34 por ciento en delitos de alto impacto, además de una reducción de 7 por ciento en la percepción de inseguridad, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana del Inegi.

“Mientras a otras alcaldías se les complicó y no pudieron generar esta buena percepción, Magdalena Contreras fue excepcional en este índice (…)

“Decir que vamos bien es solamente refrendar que la ruta con la que empezamos es la correcta, pero no estamos satisfechos”, afirmó.

En ese sentido, durante la comparecencia, el diputado priista Omar Alejandro García Loria cuestionó las cifras de seguridad presentadas por el alcalde.

Acusó que “no se puede gobernar con discursos triunfalistas”, al señalar que en 19 meses de administración se han registrado 19 homicidios.

El edil defendió que los datos provienen del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y reviró al legislador priista al exigir que se dé seguimiento a presuntas irregularidades cometidas en la administración anterior.

“El peor trimestre que ha tenido Contreras en los últimos años fue de julio a septiembre del último año de la administración pasada. Quijano nos las dejó en 117 delitos de alto impacto antes de irse”, expresó.

Ello, al señalar que llamó al legislador priista a trabajar para crear la Comisión anticorrupción, que propuso el propio edil, para resolver las demandas interpuestas contra la administración pasada, y que no ha avanzado.

“Las y los vecinos tienen dudas sobre qué va a pasar con esos casos de corrupción que denunciaron en su momento. Ayúdenos a crear la comisión y darle seguimiento”, recalcó.

En materia económica, el alcalde afirmó que se avanza en el impulso a productores agrícolas, núcleos agrarios y mercados públicos.

Afirmó que además de impulsar a productores y pobladores originarios “a aumentar sus opciones de economía”, también “se respeta la determinación de los pueblos” y adelantó que próximamente presentará un bando para que los pueblos originarios de la demarcación decidan sobre la administración de sus panteones, en apego a lo establecido en la Constitución local.

“Vamos a hacer historia en la Ciudad de México en materia de respeto a la identidad de los pueblos y de participación ciudadana”, afirmó.