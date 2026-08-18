Cutzamala mantiene buen paso para alcanzar un llenado total

El Sistema Cutzamala suma 11 semanas de recuperación al registrar 606.181 millones de metros cúbicos de agua disponible para el Valle de México, equivalente a 77.47 por ciento de llenado, su mejor cifra de los últimos 10 años para estas fechas.

De acuerdo con datos del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), del 4 de junio a la fecha, cuando empezaron las lluvias en la región, el Sistema Cutzamala ha ganado 80.50 millones de metros cúbicos de agua.

El Sistema Cutzamala Ernesto Méndez

Actualmente, la Presa Valle de Bravo cuenta con 83.84 por ciento de almacenamiento, la Presa Villa Victoria 75.16 por ciento y la Presa El Bosque 67.16 por ciento.

El Sistema Cutzamala Ernesto Méndez

El promedio de envío de agua a la Ciudad de México y el Estado de México es de poco más de 15 mil litros por segundo, gracias al buen almacenamiento que se mantiene desde el año pasado, cuando se registró una temporada récord de precipitaciones.

Hay que recordar que la directora general del OCAVM, Citlalli Peraza Camacho, pronosticó que por segundo año consecutivo, el Sistema Cutzamala llegará al tope en 2026, gracias a las lluvias y escurrimientos.

El Sistema Cutzamala Ernesto Méndez

Adelantó que, para el próximo 31 de octubre, fecha en que culminan las precipitaciones en la región, se espera un almacenamiento cercano a 98 por ciento, muy similar al de 2025, cuando alcanzó 97.4 por ciento.

Explicó que, para evitar riesgos a la población de las comunidades aledañas, no se permite que las presas lleguen al 100 por ciento, y se van regulando con el envío de más agua al Valle de México para evitar su desbordamiento.