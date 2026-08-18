Preparan esculturas en penales CDMX; elefantes y hasta dinosaurios serán vendidos

En el Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria (Cevasep I) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, al norte de la Ciudad de México, papel, unas cuantas semillas y pedazos de madera toman formas muy especiales. Ahí personas privadas de la libertad trabajan desde hace semanas en esculturas y cuadros hechos completamente a mano que, en octubre, saldrán del penal para ser mostrados y vendidos en la Expo Galería de Arte Penitenciaria.

Excélsior / Sistema Penitenciario

Para las figuras de papel maché, primero arman el “esqueleto” con alambre y cartón; después vienen capa tras capa de papel con engrudo y, al final, la pintura. Así han dado vida a Don Quijote y Sancho Panza, pero también a elefantes, jirafas y hasta dinosaurios, algunos con un acabado en tono “oro viejo”.

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En varios cuadros, los internos utilizan pequeños granos de arroz pintados de distintos colores para ir formando las imágenes, como si se tratara de diminutas piezas de un rompecabezas. También colocan frijoles alrededor para crear los marcos y así ayudar a proteger las obras de la humedad.

Programa Házme Valer

Con madera han tallado a mano cuadros inspirados en África, con mujeres, animales, paisajes, escudos y figuras tribales. Para darles el acabado utilizan una técnica de boleado, con la que suavizan y redondean los bordes de cada pieza antes de integrarla al trabajo final.

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Detrás de cada obra hay alrededor de 30 días de trabajo. Durante ese proceso los internos aprenden técnicas de carpintería y artesanía, desarrollan habilidades y encuentran una manera de expresar lo que sienten a través de sus creaciones.

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Las piezas serán exhibidas en octubre en la Casa de Cultura de Azcapotzalco y habrá para distintos bolsillos: desde trabajos de unos 150 pesos hasta obras que pueden superar los 6 mil pesos, dependiendo del tamaño, la técnica y la dificultad que implicó hacerlas.

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Además, estos trabajos podrán comprarse a través de “Hazme Valer”, la marca que comercializa productos elaborados dentro del sistema penitenciario y busca que ese trabajo también forme parte del camino hacia la reinserción social. Su tienda se encuentra en San Antonio Abad 130, colonia Tránsito, en la alcaldía Cuauhtémoc, y abre de 10:00 a 15:00 horas.

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