Maribel López gana premio por la mejor limpieza de nopales

Diez mil pesos ganó la mejor desespinadora de nopales durante el concurso 2026. Se trató de elegir a la que más rápido los desespinó, pero también con la menor merma o desperdicio.

El concurso formó parte de la Feria del Nopal 2026 que se desarrollará todavía este domingo en el Monumento a la Revolución.

Participaron 30 desespinadores y desespinadoras, principalmente de pueblos de la zona de conservación de la Ciudad de México, además de la Central de Abasto.

Foto: Jonás López | Excélsior

Fueron tres rondas eliminatorias y la gran final. La ganadora fue Maribel López, de Villa Milpa Alta.

Mónica Pacheco, coordinadora de la Central de Abasto (Ceda), informó que todos los días se distribuyen 168 toneladas de nopales.

En la Ceda laboran unas 850 desespinadoras y desespinadores, cada uno puede llegar a limpiar unos dos mil 500 nopales al día.

Foto: Jonás López | Excélsior

Pacheco señaló que el concurso es una forma de visibilizar la tradición de la producción y consumo del nopal, alimento de importancia en la dieta mexicana.

“Es una tradición ancestral y un alimento muy nutritivo”, dijo.