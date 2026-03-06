Persisten las pedradas a automóviles en Circuito Interior

Las agresiones con piedras contra automovilistas en Circuito Interior persisten, registrándose al menos ocho casos en las últimas semanas.

La alerta en esta vialidad se disparó el 18 de febrero, cuando un conductor de 48 años perdió la vida al impactar su vehículo contra un muro de contención, luego de que una piedra atravesara su parabrisas a la altura de la colonia San Miguel Chapultepec.

El caso más reciente ocurrió la noche del miércoles en la calle Agustín Melgar, donde una conductora, identificada en X como Ana Esquerro, mostró fotos de su quemacocos destrozado por una loza.

A este caso se suma el de otra usuaria, Móni Limoni, quien relató que su auto sufrió perforaciones en la fascia y daños en el sistema de aire acondicionado tras ser impactada en el cruce con Río Duero.

“La semana pasada me tocó a mí, no paré porque pensé que no había sido grave, pero al llegar vi el daño”, publicó.

Estos testimonios coinciden en que los ataques ocurren en un radio de menos de un kilómetro, cerca de las inmediaciones del Bosque de Chapultepec.

Excélsior dio a conocer el 20 de febrero que otras cuatro personas fueron víctimas de ataques similares a la altura de las calles Juan de la Barrera y Río Duero, en Miguel Hidalgo.

Las denuncias describen un mismo modus operandi: proyectiles lanzados desde puentes o camellones que impactan cristales, fascias o quemacocos.

Autoridades capitalinas informaron sobre el despliegue de un dispositivo de vigilancia para identificar a los responsables.

En tanto, vecinos señalaron como posibles responsables a personas en situación de calle o grupos de jóvenes que transitan hacia Chapultepec.