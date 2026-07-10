Coraline regresa al Centro Histórico con una experiencia inmersiva entre cine y gastronomía

Regresa una de las cintas más extraordinarias, dirigida y escrita por el cineasta estadunidense Henry Selick en 2009, al emblemático ex convento del siglo XVII, hogar de La Extraña Pizza, que abre sus puertas para vivir el clásico animado acompañado de un menú temático exclusivo, donde los fanáticos de la animación y las atmósferas misteriosas tienen una cita imperdible.

La ya famosa y aclamada experiencia temática “La Noche Estrellada de Coraline” regresa a la Ciudad de México, ofreciendo una velada interactiva única que combina el cine de culto con la alta cocina conceptual.

Dicho evento tendrá lugar en el corazón del Centro Histórico, dentro de las místicas instalaciones del ex convento del siglo XVII, ubicado en Jesús María 42. Este emblemático inmueble brinda el escenario perfecto, lúgubre y fascinante, para sumergirse por completo en el universo del entrañable filme.

Excélsior

Durante la proyección del clásico cinematográfico, los asistentes tendrán la oportunidad de disfrutar de una cena interactiva y probar un exclusivo menú diseñado e inspirado en los momentos y personajes más icónicos de la película. No se trata solo de ver una función, sino de saborear la historia a través de platillos temáticos que transportarán a los comensales directamente al "Otro Mundo".

"Queremos que el público no solo recuerde la película, sino que la viva a través de todos sus sentidos. El ambiente del ex convento, combinado con las recetas interactivas, crea una atmósfera mágica y envolvente que ningún seguidor de Coraline querrá perderse", señaló la Dirección de Experiencias Temáticas de La Extraña Pizza.

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Este espectáculo estará del 17 al 19 de julio, con dos horarios disponibles por día para comodidad de los asistentes: el primer bloque será de las 13:00 a las 16:00 horas y el segundo turno, de las 17:00 a las 20:00 horas.

El acceso al evento tiene un costo de 150 pesos por persona, el cual incluye un botón coleccionable y un boleto conmemorativo especialmente diseñado para la ocasión. Debido al aforo limitado que exige la conservación del recinto histórico, se recomienda a los interesados asegurar su entrada con anticipación directamente en las instalaciones o a través de los canales oficiales del lugar.