Arman “reta de botargas” en la Glorieta de Insurgentes

Como parte del impulso a las actividades mundialistas, 17 botargas representativas de distintas áreas de la Policía capitalina cambiaron las labores de seguridad por la cancha para disputar una peculiar “reta” de futbol en la Glorieta de los Insurgentes, donde la Secretaría de Seguridad Ciudadana instaló un Festival Futbolero temporal.

Personajes como Jaguar, Corso, Semaforina, K8, Atenea, Anubis, Zorro, Capibara, Los Ratoncitos y Sonic protagonizaron partidos relámpago de tres minutos ante niñas, niños y transeúntes que se congregaron alrededor de la cancha.

El torneo arrancó con el enfrentamiento de Jaguar y Corso contra Anubis y Atenea.

Después vinieron goles, disparos, caídas y definiciones desde el punto penal hasta llegar a la final.

El campeonato se definió entre Sonic y Zorro, quienes enfrentaron a Semaforina y K8.

Al final, Zorro, representante del Agrupamiento Fuerza de Tarea, y Sonic, del Sistema Penitenciario, se coronaron campeones y recibieron trofeos con la forma de la Copa del Mundo.

La cancha temporal donde se disputaron los encuentros fue elaborada por personas privadas de la libertad del Reclusorio Preventivo Varonil Norte como parte de los trabajos productivos de reinserción social realizados bajo la marca Hazme Valer.

En total participaron 17 personajes botargas representativas de distintas Subsecretarías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario; Jaguar, Corso, Semaforina, K8, Atenea, Andor, Guerrero, Anubis, Tanis, Prudencia, Zorro, Pixan, Zayu, Águila, Capibara, Los Ratoncitos y Sonic.

La jornada cerró con una ceremonia de premiación encabezada por el subsecretario del Sistema Penitenciario, Andrés Ponce Aceituno, quien entregó reconocimientos a los participantes y al árbitro de los encuentros.