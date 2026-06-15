Convierten Bellas Artes en pista de baile digital con espectáculo audiovisual

En la fachada de Bellas Artes se proyectó el espectáculo de video-mapping “México Ciudad que baila” y se transmitieron imágenes de personas bailando danzón, chachachá, mambo, salsa, cumbia, norteña, rock, ska, reggae y electrónica.

Algunas de las piezas musicales que integran el espectáculo son el Mambo No. 5, La Boa, el vals Sobre las Olas, Cumbia sobre el Río, La Chona, Triste Canción de Amor, La Dosis Perfecta y Cariñito, entre otras.

La fachada del Palacio de Bellas Artes se iluminó por completo con el espectacular video-mapping. Pavel Jurado

A la primera función asistió ayer la jefa de gobierno, Clara Brugada. Ayer hubo 6 funciones una cada media hora, de las 8 a las 11 de la noche. Hoy será igual: habrá 6 funciones cada media hora, de las 8 a las 11 de la noche.

“Hoy estamos aquí, en medio del Mundial, dando la bienvenida también a visitantes nacionales y extranjeros con el idioma universal que es la danza y el baile. Y esta iniciativa forma parte de nuestra agenda que democratiza la cultura, que saca al espacio público el arte y la cultura”, dijo ayer Brugada.

La jefa de Gobierno destacó que la iniciativa representa también un reconocimiento a bailarinas y bailarines de todos los géneros, cuya expresión artística trasciende fronteras y se convierte en un lenguaje universal capaz de unir culturas y generaciones.

El rock, la cumbia, el mambo y el ska iluminaron la "catedral cultural de la nación". Alejandro Aguilar

Señaló que este espectáculo forma parte de la estrategia de su administración para ampliar el acceso a los derechos culturales, acercando el arte al espacio público y fortaleciendo el vínculo de la ciudadanía con su patrimonio histórico.

En este sentido, el Palacio de Bellas Artes no sólo funge como escenario, sino también como protagonista de esta experiencia audiovisual.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, inauguró las proyecciones y destacó que el evento forma parte de la agenda cultural por el Mundial. Alejandro Aguilar

“Este lugar, el hermoso Palacio de Bellas Artes, es la catedral cultural de la nación”, afirmó la jefa de Gobierno durante la inauguración del espectáculo audiovisual.