Camión vactor cae en socavón y moviliza a cuerpos de emergencia en Tlalpan

En la colonia Fraccionamiento Rinconada Las Hadas, en la alcaldía Tlalpan, se registró movilización de equipos de emergencia por la caída de un vehículo vactor de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) en un socavón.

El camión quedó con las llantas traseras hundidas sobre la calle Arbusto, esquina con calzada de las Brujas. Para atender el llamado se desplegaron elementos de la Policía de la Ciudad de México, Protección Civil capitalina y de la misma SEGIAGUA.

Por el gran tonelaje de la unidad, se tuvieron que utilizar dos grúas Brigadier, especializadas en este tipo de maniobras, de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Ciudad de México, que con éxito la colocaron fuera de la oquedad.

Dentro del socavón pasa la tubería de drenaje, que quedó averiada, y la tubería de gas natural, que no tuvo ningún daño, pero por protocolo será revisada por el personal de la compañía encargada del abastecimiento y servicio del hidrocarburo.

La zona quedó acordonada para su reparación por parte de las autoridades respectivas, bajo el resguardo de una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, para realizar los trabajos necesarios.