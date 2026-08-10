Brugada: "tuvimos el mes de julio con menos homicidios en 12 años"

Durante la presentación del Informe de Seguridad de la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, expresó que "tuvimos el mes de julio con menos homicidios en 12 años" y recordó que en junio pasado se tuvo el menor nivel de homicidios de los últimos 15 años "por lo que se consolida la tendencia en reducción de homicidios".

Al respecto, el titular de la Agencia Digital de Información Pública (ADIP), Emiliano Calderón, destacó que mientras en julio del 2014 hubo un promedio diario mensual de 1.68 homicidios dolosos, en julio de este año el promedio diario mensual fue de 2.03.

Para Brugada detrás de la reducción de homicidios en julio “hay vidas que no se perdieron, familias que no fueron atravesadas por la violencia y comunidades que hoy viven con mayor tranquilidad. La reducción de los homicidios es el indicador más contundente de la política de seguridad”.

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Durante el informe que presentó junto con el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, SSC, Pablo Vázquez y la fiscal Bertha Alcalde, la mandataria expuso que "hay menos robos, menos impunidad, más investigación, más detenciones y una policía más fuerte. Además, hoy podemos informar que los datos del INEGI demuestran de forma independiente y externa la confiablidad de nuestros datos".

Recordó que de acuerdo al último informe del INEGI en la Ciudad de México se registra una reducción de más del 16 por ciento en el nivel de homicidios, de enero a julio del 2026 respecto al 2025.

"Es un importante validación externa e independiente de los resultados de la estrategia de seguridad. Hay algo fundamental: las dos fuentes - de datos- construidas con metodologías distintas, confirman exactamente la misma tendencia: los homicidios están disminuyendo de manera importante” dijo.

Y expuso que ésta coincidencia es una señal de transparencia de instituciones sólidas y de resultados que pueden verificarse con información independiente.

En cuanto a los delitos de alto impacto, Brugada informó que entre enero y julio de 2026 disminuyeron 63 por ciento respecto del mismo periodo de 2019 y ocho por ciento frente a 2025, lo que significa que dos de cada tres delitos de alto impacto que se registraban en 2019 actualmente no ocurren.

Mientras que el secretario de seguridad ciudadana, Pablo Vázquez detalló que desde el inicio de la actual administración, se han detenido a 11 mil 594 personas por delitos de alto impacto, asegurado más de dos toneladas de distintas drogas y más de tres mil armas de fuego, además de la desarticulación de 44 células delictivas.

Como parte de la estrategia especial de seguridad en el Centro Histórico, en un mes fueron detenidas 59 personas presuntamente vinculadas con los grupos Unión Tepito y Anti-Unión.