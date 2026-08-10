Usuario del Metro muere arrollado en la estación Tlaltenco, de la Línea 12

Una persona perdió la vida luego de caer a las vías y ser arrollada por un tren del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en inmediaciones de la estación Tlaltenco, de la Línea 12.

De acuerdo con los primeros reportes, el usuario se encontraba en la estación cuando, por causas que hasta el momento no han sido precisadas, cayó a la zona de vías justo cuando circulaba un convoy, que terminó por arrollarlo.

Tras el accidente, el servicio en la Línea 12 tuvo que ser interrumpido durante algunos minutos mientras se realizaban las maniobras de emergencia y rescate.

Personal de Protección Civil acudió al lugar para realizar las labores correspondientes y recuperar los restos de la víctima, que posteriormente fueron trasladados al cubículo de la estación, donde quedaron a disposición de las autoridades.

Elementos de seguridad resguardaron la zona mientras se esperaba la intervención del Ministerio Público, cuyos representantes deberán realizar las diligencias correspondientes y determinar las circunstancias en las que ocurrió el fatal accidente.

La presencia de los cuerpos de emergencia y las maniobras para retirar a la víctima ocasionaron afectaciones momentáneas en la circulación de los trenes de la Línea 12, aunque posteriormente el servicio comenzó a normalizarse.

La estación Tlaltenco forma parte de la Línea 12, ubicada en la alcaldía Tláhuac, al oriente de la Ciudad de México. Las autoridades realizarán las investigaciones para esclarecer cómo ocurrió la caída del usuario a las vías.