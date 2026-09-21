Brugada llama desde Nueva York a fortalecer el multilateralismo

En el desayuno de conclusiones del Urban 20 en Nueva York, encabezado por el alcalde de esa ciudad, Zohran Mamdani, la jefa de gobierno, Clara Brugada habló de la importancia de fortalecer el multilateralismo entre ciudades y compartir experiencias que puedan convertirse en soluciones frente a problemas comunes.

Habló de políticas sociales de la Ciudad de México como los Vales Mercomuna y la apuesta por fortalecer la economía de los barrios, con el objetivo de apoyar a las familias y, al mismo tiempo, impulsar el comercio y el consumo local.

Durante la reunión U20 se abordó una agenda centrada en políticas sociales, economía local y cooperación urbana y el foro cerró con la idea de que las grandes ciudades pueden desempeñar un papel cada vez más relevante en la búsqueda de respuestas a problemas que trascienden las fronteras nacionales.

El cierre del U20 se produjo después de dos días en que los que alcaldes de distintas ciudades intercambiaron propuestas para abordar el acceso a la vivienda, el cambio climático y otros temas.

Brugada sostuvo reuniones bilaterales con los alcaldes de Chicago, Barcelona y Santiago de Chile, con quienes abordó experiencias y posibles mecanismos de cooperación entre ciudades.