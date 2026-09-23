Congreso incorpora los Vemepes a Código Fiscal; cuotas para alta vehicular

Con 40 votos a favor de la bancada de Morena y sus aliados, y 15 votos en contra del Partido Acción Nacional (PAN), el Congreso local aprobó reformas al Código Fiscal para regularizar y registrar los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (Vemepes) para fortalecer el control del padrón vehicular.

La modificación contempla que la cuota para el alta vehicular de estas unidades cuente con un descuento de 50%, por lo que en lugar de pagar 709 pesos, los propietarios abonarán 354 pesos, beneficio que se otorga a motocicletas y motonetas en servicios de control vehicular.

El descuento de 50% aplicará igualmente para el pago de refrendo, reposición de la tarjeta de circulación y el permiso para circular sin placas.

El dato

¿Qué son?

· Los Vemepes son vehículos de dos o más ruedas que utilizan un motor eléctrico, cuentan con acelerador independiente y pueden alcanzar una velocidad mayor a 25 km por hora.

Asimismo, en el artículo 229 del Código Fiscal local quedó establecida la inclusión obligatoria de los Vemepes entre los vehículos que requieren licencia de conducir para su uso, determinando un costo de 572 pesos para la licencia tipo A1 y de mil 142 pesos para la tipo A2.

Cabe recordar que los Vemepes son definidos como vehículos de dos o más ruedas que utilizan un motor eléctrico, cuentan con acelerador independiente y alcanzan velocidades superiores a los 25 kilómetros por hora.

Durante el debate, el diputado morenista Pablo Trejo argumentó que la reforma no creó un catálogo de cuotas exclusivas para los Vemepes, sino que únicamente los integró en la lista de vehículos obligados a pagar derechos.

La bancada del PAN rechazó que la administración utilice este esquema de regulación como “una vía para imponer nuevas cargas económicas a las y los capitalinos”.