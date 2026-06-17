Condena Tabe asesinato del alcalde de Amatitlán

El panorama de la seguridad local en el país enfrenta una crisis crítica tras acumularse 11 homicidios de alcaldes durante la administración federal en curso. El dato cobró vigencia luego de que el presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), Mauricio Tabe, condenara enérgicamente el asesinato de Joel Ángel Bravo Martínez, presidente municipal de San Miguel Amatitlán, Oaxaca, quien fue privado de la vida por el crimen organizado. Esta cifra representa el 50% de los asesinatos de ediles registrados durante todo el sexenio anterior, lo que detona las alertas sobre la vulnerabilidad de los gobernantes locales.

La dirigencia de la ANAC detalló que Bravo Martínez ya había sido víctima de un secuestro previo y, a pesar de que los alcaldes de Oaxaca sostuvieron un encuentro con el gobernador de la entidad, Salomón Jara Cruz, para exponer las amenazas y exigir esquemas de protección, las autoridades estatales no emitieron una respuesta institucional. El origen del ataque se vincula de forma directa con la extorsión y el cobro de derecho de piso, delito ante el cual el funcionario municipal se negó a ceder económicamente.

El escenario delictivo se agrava con señalamientos frontales hacia la estrategia de seguridad federal, la cual registra un acumulado de 35 mil homicidios y 17 mil personas desaparecidas en el territorio nacional. Ante este contexto, el líder de los alcaldes manifestó que existe un evidente fracaso en las acciones del gobierno federal para garantizar la paz, acusando además una omisión deliberada en el combate a las estructuras delictivas que operan en diversas regiones del país.

La preocupación principal radica en el abandono institucional que sufren los municipios frente al control territorial de las mafias, en especial en puntos críticos como la carretera de Puebla a Oaxaca. Al respecto, Mauricio Tabe advirtió sobre la incertidumbre y el temor generalizado que impera entre los servidores públicos locales al buscar apoyo federal, enfatizando de manera contundente la gravedad de la situación actual:

“Es evidente que en este país hay un gobierno aliado con el crimen organizado, que se ha desentendido de enfrentar a los criminales. Cuando nuestras autoridades buscan el respaldo del gobierno federal ya no saben si se arriman a un buen árbol o se están arrimando al crimen organizado mismo”.

Finalmente, la ANAC hizo un llamado urgente para romper los vínculos con la delincuencia y garantizar la protección de los alcaldes, quienes operan bajo amenazas constantes en comunidades donde coexisten las mafias y las fuerzas federales.