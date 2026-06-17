Brugada cancela evento en Línea 2 del Metro donde se moviliza hoy la CNTE

Autoridades capitalinas reforzaron los dispositivos de seguridad y movilidad en vialidades de acceso al Estadio Ciudad de México para evitar que contingentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) lleguen a las inmediaciones del inmueble deportivo, donde la noche de este miércoles se llevará a cabo el encuentro entre Colombia y Uzbekistán, como parte de las actividades del Mundial 2026.

Seguridad en CDMX

El reforzamiento, por parte de elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito y de la Policía Metropolitana, que inicialmente se concentró en la zona centro de la ciudad, fue extendido hacia el sur ante los desplazamientos de grupos de manifestantes que buscan acercarse al estadio donde se desarrollará el encuentro internacional.

Así las calles cerradas Rodolfo Dorantes

Como parte de estas medidas, la SSC aplicó un cierre a la circulación sobre Calzada de Tlalpan con dirección al sur, a la altura de Anillo Circunvalación, en la colonia Atlántida, alcaldía Coyoacán, debido a la presencia de manifestantes en la vialidad.

Estadio CDMX Rodolfo Dorantes

La dependencia recomendó a los automovilistas anticipar sus traslados y utilizar como rutas alternas División del Norte, Canal de Miramontes y avenida Insurgentes.

Las restricciones viales se suman a los cierres implementados durante la mañana en diversas estaciones de las líneas 2 y 3 del Metro, como parte de las acciones preventivas para contener el avance de integrantes de la CNTE hacia la zona del estadio.