Restauranteros demandan que CDMX no sea rehén de bloqueos recurrentes

Las marchas y bloqueos de los últimos días en la Ciudad de México han afectado a mil restaurantes ubicados en corredores turísticos y gastronómicos, lo que está afectando tanto a los dueños, como a cocineros y meseros que están perdiendo propinas y ganancias.

Cuando más de mil restaurantes ven limitada su operación, la afectación puede alcanzar de manera conservadora, a más de 20 mil trabajadores y a más de 100 mil comensales potenciales por jornada, además de proveedores, repartidores, productores y familias que dependen de esa actividad”.

Así lo dio a conocer la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, (Canirac), Directores de Cadenas de Restaurantes, A.C. y la Asociación Mexicana de Restaurantes A.C. que afirmaron que “la ciudad no puede quedar rehén de bloqueos recurrentes” e hicieron un llamado al gobierno federal y al local a que “asuman con responsabilidad política e institucional la conducción del conflicto”.

Foto: Andrea Murcia | Cuartoscuro

Consideraron que el diálogo con organizaciones como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) “debe continuar, pero la ciudad también debe funcionar, no basta con informar cierres o sugerir alternativas viales. Se requieren medidas efectivas para proteger el libre tránsito, la operación económica, seguridad de trabajadores y clientes y la continuidad de actividades esenciales para la capital”.

Y externaron que para el sector restaurantero un bloqueo significa mesas vacías, reservaciones canceladas, trabajadores que no pueden llegar, proveedores detenidos, alimentos que se pierden, ventas que no se recuperan y empleos que se ponen bajo presión.

Dieron a conocer que la afectación no proviene sólo de marchas o bloqueos, sino que también se genera cuando “por decisiones operativas de movilidad y seguridad pública, se cierran vialidades para facilitar traslados oficiales, operativos institucionales, movimientos de equipos deportivos, aficionados, eventos culturales, deportivos o de alta concentración”.

Ante las afectaciones, las organizaciones expusieron que los restaurantes son parte esencial de la vida económica y social de la Ciudad de México.

No son únicamente establecimientos mercantiles, son centros de trabajo, puntos de abasto, espacios de convivencia, motores turísticos y sustento directo para miles de familias”.

También pidieron a las organizaciones que se están manifestando a que “sus demandas deben procesarse sin imponer a la ciudadanía, a los trabajadores y a los pequeños negocios una carga económica y social que no les corresponde”.

Foto: Victoria Valtierra | Cuartoscuro

Y al gobierno de la Ciudad de México le manifestaron que la ciudad está en un momento de máxima exposición nacional e internacional.

En el marco del Mundial, la capital debe proyectar gobernabilidad, capacidad de diálogo, orden público y respeto a quienes todos los días sostienen su actividad económica”.

En ese sentido, pidieron al gobierno local escuchar las demandas de todos los sectores, pero también tomar en cuenta a los dueños de los negocios y a los trabajadores.