Restauranteros demandan que CDMX no sea rehén de bloqueos recurrentes
Empresarios y trabajadores del sector informaron que hay mil establecimientos afectados y piden la intervención del gobierno local y federal
Las marchas y bloqueos de los últimos días en la Ciudad de México han afectado a mil restaurantes ubicados en corredores turísticos y gastronómicos, lo que está afectando tanto a los dueños, como a cocineros y meseros que están perdiendo propinas y ganancias.
Cuando más de mil restaurantes ven limitada su operación, la afectación puede alcanzar de manera conservadora, a más de 20 mil trabajadores y a más de 100 mil comensales potenciales por jornada, además de proveedores, repartidores, productores y familias que dependen de esa actividad”.
Así lo dio a conocer la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, (Canirac), Directores de Cadenas de Restaurantes, A.C. y la Asociación Mexicana de Restaurantes A.C. que afirmaron que “la ciudad no puede quedar rehén de bloqueos recurrentes” e hicieron un llamado al gobierno federal y al local a que “asuman con responsabilidad política e institucional la conducción del conflicto”.
Consideraron que el diálogo con organizaciones como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) “debe continuar, pero la ciudad también debe funcionar, no basta con informar cierres o sugerir alternativas viales. Se requieren medidas efectivas para proteger el libre tránsito, la operación económica, seguridad de trabajadores y clientes y la continuidad de actividades esenciales para la capital”.
Y externaron que para el sector restaurantero un bloqueo significa mesas vacías, reservaciones canceladas, trabajadores que no pueden llegar, proveedores detenidos, alimentos que se pierden, ventas que no se recuperan y empleos que se ponen bajo presión.
Dieron a conocer que la afectación no proviene sólo de marchas o bloqueos, sino que también se genera cuando “por decisiones operativas de movilidad y seguridad pública, se cierran vialidades para facilitar traslados oficiales, operativos institucionales, movimientos de equipos deportivos, aficionados, eventos culturales, deportivos o de alta concentración”.
Ante las afectaciones, las organizaciones expusieron que los restaurantes son parte esencial de la vida económica y social de la Ciudad de México.
No son únicamente establecimientos mercantiles, son centros de trabajo, puntos de abasto, espacios de convivencia, motores turísticos y sustento directo para miles de familias”.
También pidieron a las organizaciones que se están manifestando a que “sus demandas deben procesarse sin imponer a la ciudadanía, a los trabajadores y a los pequeños negocios una carga económica y social que no les corresponde”.
Y al gobierno de la Ciudad de México le manifestaron que la ciudad está en un momento de máxima exposición nacional e internacional.
En el marco del Mundial, la capital debe proyectar gobernabilidad, capacidad de diálogo, orden público y respeto a quienes todos los días sostienen su actividad económica”.
En ese sentido, pidieron al gobierno local escuchar las demandas de todos los sectores, pero también tomar en cuenta a los dueños de los negocios y a los trabajadores.