Confían que este periodo quede listo el Plan General de Desarrollo en CDMX

La vicecoordinadora de la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Brenda Ruiz, expresó en entrevista: “tengo mucha confianza que durante este periodo que inicia el domingo ya queda aprobado el Plan General de Desarrollo y en paralelo iremos trabajando otras consultas, como la ley del sistema de cuidados, la ley de ordenamiento territorial, será un periodo muy, muy cargado” de trabajo.

En entrevista en el Congreso de la Ciudad de México, recordó que la consulta del proyecto del PGD finalizará el próximo 28 de febrero y después el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, IPDP, debe entregar el documento final a la jefa de gobierno, Clara Brugada y ella deberá enviarlo al poder legislativo.

Trabajan a marchas forzadas

Ruiz dijo que no saben en qué fecha el IPDP tendrá listo el documento “pero sabemos que están trabajando 24-7, sabemos que están con todas las pilas y todo el equipo trabajando día y noche, pero no nos han dicho ‘se los vamos a mandar tal día’, nada más nos han dicho que se están apurando para mandarlo lo más pronto posible”.

Y detalló que una vez que esté listo el documento y llegue a Donceles, los diputados iniciarán un parlamento abierto que durará alrededor de 10 días para analizar el documento, después elaborarán el dictamen y se deberá votar en el pleno.

Ruiz expuso que una vez que se haya aprobado el PGD, se podrá empezar a dictaminar la Ley de Ordenamiento Territorial y el Programa General de Ordenamiento Territorial.

Congreso de la Ciudad de México.

Reunión Plenaria de Morena

Sobre la sesión plenaria de Morena que se llevará a cabo hoy en el edificio del Zócalo, al que asistirán la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, el secretario de gobierno, César Cravioto y la consejera jurídica, Eréndira Villagómez, Ruiz comentó que hablarán “de las iniciativas que vienen por parte de nuestra jefa de gobierno, Clara Brugada, y nuestra presidenta nacional seguramente nos hablará de lo que viene para este 2026, para el 2027”.

En cuanto a las declaraciones que hizo el martes pasado el diputado local del PVEM, Jesús Sesma, en el sentido de que estarán evaluando la alianza con Morena, la diputada Ruiz comentó:

“De la mano con los compañeros del Verde, con los compañeros del PT y vamos juntos. Hay una ratificación muy clara de la alianza, vamos juntos y todas sus propuestas van a ser incluidas, como por ejemplo en la ley del sistema de cuidados”.

*bb