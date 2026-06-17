¡Caos en CDMX! HOY habrá marchas, manifestaciones y partido en Estadio Ciudad de México

Este miércoles 17 de junio se prevé sea un día complicado en materia de vialidad en la Ciudad de México por el anuncio de 4 marchas, al menos 5 manifestaciones y al menos 16 eventos masivos. Te damos los horarios de cada evento y opciones viales para que no se te haga tarde. Ahora sí ¡Listo para salir a las calles!

Estadio CDMX Rodolfo Dorantes

MARCHAS

Grupo de Animación “Fuerza Cafetera”

Aficionados de Colombia José Antonio García

11:00 horas. Se reunirán en el Embarcadero Fernando Celada, en Xochimilco, para apoyar a la selección de Colombia en el Mundial. A las 16:00 horas iniciarán una caravana rumbo al Estadio Ciudad de México. Como alternativas viales se recomienda usar Prolongación División del Norte, Periférico Sur y Canal de Miramontes.

Grupo de Animación “La Fiebre Amarilla Official”

Colombianos José Antonio García

13:00 horas. Se concentrarán en el Parque Libertad 2 de Octubre, en Coyoacán, y posteriormente caminarán hacia el Estadio Ciudad de México para apoyar a Colombia. Alternativas: División del Norte, Miguel Ángel de Quevedo y Eje 10 Sur.

Colectivo “La Comuna 4:20”

15:00 horas. Partirán desde la estación Taxqueña del Metro hacia el Estadio Ciudad de México para exigir respeto a los derechos de las personas consumidoras de cannabis. Se prevé un mitin durante el recorrido. Alternativas: Calzada de Tlalpan, Canal de Miramontes y Avenida Santa Úrsula.

Colectivo “Movimiento Sin Techo”

17:00 horas. Marcharán del Monumento a la Revolución al Hemiciclo a Juárez para exigir vivienda digna y manifestarse contra la gentrificación. Alternativas viales: Avenida Insurgentes, Eje Central, Circuito Interior y Avenida Chapultepec.

MANIFESTACIONES

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)

La CNTE se planta en Reforma Alejandro Aguilar

10:00 horas. Se reunirán en Calzada Acoxpa y Avenida Acoxpa, en Tlalpan, y podrían concentrarse también en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México y en Paseo Acoxpa. Alternativas: Periférico Sur, Canal de Miramontes, División del Norte y Viaducto Tlalpan.

Colectiva “Mujeres de Maíz Milpa Alta Chicomecóatl”

09:00 horas. Realizarán la “Mercadita Feminista” en la explanada de la Alcaldía Milpa Alta para promover espacios para mujeres productoras y visibilizar la violencia económica. Alternativas: Nuevo León, Morelos y Boulevard José López Portillo.

Comunidad Politécnica

10:00 horas. Llevarán a cabo el evento “Polifest en Protesta Vol. 3” en las instalaciones de Canal Once, en Santo Tomás, para exigir atención a su pliego petitorio. Alternativas: Circuito Interior, Marina Nacional, México-Tacuba y Avenida de los Maestros.

Frente de Organizaciones Sociales Francisco Villa

11:00 horas. Se manifestarán frente al Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, en la colonia Noche Buena, para exigir la renuncia de funcionarios del organismo. Alternativas: Insurgentes Sur, Patriotismo, San Antonio y Eje 6 Sur.

Comité de Apoyo al Refugio Franciscano

17:00 horas. Realizarán un brigadeo informativo en el Ángel de la Independencia para exigir la devolución de animales retirados del refugio. No se descartan bloqueos. Alternativas: Circuito Interior, Chapultepec, Río Lerma y Avenida Constituyentes.

EVENTOS MASIVOS

Aficionados de Colombia José Antonio García

The Rose

20:00 horas, en la Arena Ciudad de México, Azcapotzalco. Alternativas: Avenida de las Granjas, Ceylán y Eje 5 Norte.

Julieta Venegas

20:30 horas, en el Auditorio Nacional. Alternativas: Ejército Nacional, Circuito Interior y Mariano Escobedo.

México Ciudad que Baila “Memoria Luminosa IV”. Durante el día en el Palacio de Bellas Artes.

Filmación del documental “Zócalo, el Corazón de México”, desde temprano en el Zócalo y diversos puntos turísticos de la ciudad.

Corredores Turísticos, en distintos puntos emblemáticos de la CDMX durante todo el periodo mundialista.

Festival Campo Marte 26, desde las 08:00 horas en Campo Marte.

Futlán, Tierra de Futbol, durante el día en Parque Aztlán.

Gigantes del Futbol, durante el día sobre Paseo de la Reforma.

FIFA Fan Festival, desde las 09:30 horas en el Zócalo capitalino.

Festivales Futboleros en la CDMX, desde las 10:00 horas en parques y deportivos de distintas alcaldías con transmisiones de los partidos mundialistas.

México Aquí, el lugar donde todo México converge, desde las 10:00 horas en el Monumento a la Madre.

Electronics Home México 2026, 11:00 horas en Centro Banamex.

Jardín Elevado Tlallipan, 19:00 horas, con videoproyecciones de cortometrajes en Calzada San Antonio Abad.

Charros de Jalisco vs Diablos Rojos, 19:00 horas en el Estadio Alfredo Harp Helú.

Lucha Libre Profesional, 19:30 horas en la Arena México.

Uzbekistán vs Colombia

Partido de la Copa Mundial FIFA 2026, 20:00 horas en el Estadio Ciudad de México.

Alternativas viales: Periférico Sur, Canal de Miramontes, División del Norte y Eje 3 Oriente.