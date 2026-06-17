CNTE se movilizará HOY en el sur de CDMX; amagan con más protestas

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) cumple este miércoles 17 días de paro nacional indefinido con una nueva jornada de movilizaciones en la zona sur de la Ciudad de México, donde docentes disidentes realizarán una concentración en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, ubicado en la alcaldía Tlalpan.

Así la CNTE

De acuerdo con la convocatoria, la cita está programada para las 10:00 horas en el cruce de Calzada Acoxpa y Avenida Acoxpa, en la colonia Vergel del Sur, punto al que se prevé la llegada de aproximadamente mil 200 participantes.

Así el sur de CDMX Rodolfo Dorantes

Demandas de la CNTE

La movilización forma parte de las acciones que el magisterio disidente ha sostenido desde finales de mayo para exigir atención a sus demandas laborales y de seguridad social. Paralelamente, los profesores mantienen instalado un campamento en el Zócalo capitalino.

Entre las principales exigencias de la CNTE se encuentran la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, modificaciones a la reforma educativa, la eliminación del sistema de Afores para el retiro de los trabajadores, un incremento salarial al sueldo base, así como el cese de descuentos y sanciones contra docentes que han participado en las protestas.

Integrantes de la CNTE en calles de la alcaldía Tlalpan Foto: Cuartoscuro

El magisterio también demanda mayores recursos para los sectores educativo y de salud, además de mejores condiciones para escuelas ubicadas en comunidades rurales e indígenas.

Caos vial en la zona

La protesta de este miércoles se suma a las movilizaciones realizadas en días recientes en distintos puntos de la capital del país, incluidas acciones sobre Paseo de la Reforma, donde se registraron afectaciones a la circulación vehicular.

El contingente entró y se lanzó contra los vehículos que los trabajadores. Ángel Galeana

Autoridades de la Ciudad de México prevén complicaciones viales en la zona de Acoxpa y sus alrededores durante el desarrollo de la concentración, por lo que recomendaron a los automovilistas considerar rutas alternas.

Sheinbaum reacciona a movilización

Esta mañana en la conferencia del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum, la mandataria se refirió al tema:

“¿Qué caso tiene que marchen hoy al estadio, para qué?”, cuestionó Sheinbaum sobre la movilización que la CNTE amenazó en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México para boicotear el partido entre Colombia y Uzbekistán.

En su conferencia matutina, la Mandataria federal reiteró que no tendrá diálogo con los docentes disidentes, en su lugar, está abierta la mesa de diálogo con Gobernación, SEP e ISSSTE.

Con Información de Ximena Mejía