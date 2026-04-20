Iztacalco refuerza entorno urbano y seguridad en Ex Ejido Magdalena Mixhuca

Con el objetivo de mantener calles limpias, seguras y ordenadas, la alcaldesa de Iztacalco, Lourdes Paz Reyes, continúa impulsando el programa “Comunidad Segura”, ahora en la colonia Ex Ejido de la Magdalena Mixhuca, a través del programa “Manita de Gato”, con el objetivo de mejorar el entorno urbano, recuperar espacios públicos y garantizar entornos limpios, iluminados y seguros para las y los habitantes de la demarcación, donde se realizaron trabajos integrales de mantenimiento urbano para mejorar la calidad de vida de la comunidad.

balizamiento-calle-iztacalco Excélsior

En su mensaje, la alcaldesa señaló que este programa permite atender solicitudes relacionadas con servicios y obras, con el objetivo de recuperar espacios públicos, fortalecer la seguridad peatonal y brindar mayor tranquilidad a las y los habitantes en sus colonias.

Mural Caminos de Paz realizado en espacio público de Iztacalco como parte del programa Comunidad Segura para promover la apropiación comunitaria y mejorar la imagen urbana Excélsior

“A través de ‘Comunidad Segura’, refrendamos nuestro compromiso de trabajar con cercanía, responsabilidad y resultados en beneficio de las y los habitantes de esta colonia. Seguimos avanzando con acciones concretas que fortalecen el entorno urbano y mejoran la calidad de vida de las familias en Iztacalco. Nuestro gobierno trabaja de manera permanente para garantizar espacios públicos dignos, seguros y funcionales para todas y todos”, agregó Lourdes Paz.

Habitantes de Iztacalco participan en jornada del programa Comunidad Segura y expresan respaldo a las acciones de mejoramiento urbano en su colonia Excélsior

Como parte de esta intervención, se llevaron a cabo acciones prioritarias en materia de alumbrado público, con la instalación de 109 luminarias en total, de las cuales 51 son de 250 watts y 58 de 170 watts, además de la colocación de fotoceldas, ménsulas y más de 150 metros de cableado, lo que permite reforzar la visibilidad en calles y espacios públicos, contribuyendo a una mayor seguridad peatonal.

En materia de mejoramiento urbano, se realizaron trabajos de poda de 38 árboles y el retiro de uno más, así como el desazolve de más de 400 metros lineales de drenaje, con la recolección de basura, grasas y lodos, fortaleciendo las condiciones sanitarias de la zona. Asimismo, se llevaron a cabo jornadas de limpieza en tiraderos a cielo abierto y retiro de cascajo, principalmente sobre avenida Canal Río Churubusco, mejorando la imagen urbana y reduciendo riesgos para la salud.

En materia de infraestructura vial y obras, se ejecutaron trabajos de reencarpetado en las calles Hortaliza y Trigo, mediante labores de perfilado y colocación de sobrecarpeta. En Hortaliza se intervino una superficie de 1,220 m² (equivalente a 91.5 m³ compactos), mientras que en Trigo se trabajó en 387 m² (29 m³ compactos). Asimismo, se realizaron acciones de bacheo en una superficie total de 164 m², atendiendo nueve baches.

La alcaldesa Lourdes Paz Reyes encabeza jornada del programa Comunidad Segura en Iztacalco, acompañada de personal de distintas áreas durante evento con vecinos Excélsior

En señalamiento horizontal, se llevaron a cabo trabajos de balizamiento con material termoplástico en 150 m², incluyendo dos cruceros, aplicación de logotipos, líneas dobles de sentido, líneas de alto y flechas direccionales. De igual forma, se realizaron trabajos de balizamiento con pintura base solvente en 1,394.10 m², que contemplaron la atención de 21 cruceros, 11 topes, una rampa y la aplicación de cinco leyendas de zona escolar.

También se brindó atención a infraestructura educativa en dos planteles, donde se instalaron ocho burladeros, se realizaron dos desazolves y se aplicó pintura vinílica en 200 m² de bardas exteriores, mejorando las condiciones y seguridad de los entornos escolares.

Trabajos de balizamiento en calle de Iztacalco con señalización horizontal y flechas direccionales para ordenar la circulación vehicular en zona habitacional Excélsior

En espacios públicos, se generó el “Espacio con Paz” en el Callejón de Trigo, con la creación de un mural de más de 80 metros cuadrados, promoviendo la apropiación comunitaria y el mejoramiento del entorno urbano. Asimismo, se efectuaron trabajos de mantenimiento, destacando la pintura de 300 m² de protecciones en el estacionamiento del Mercado Magdalena Mixhuca, así como la limpieza y pintura de cinco bardas en una superficie total de 380 m², mejorando la imagen urbana de la zona.

Calle intervenida en Iztacalco con señalización de zona escolar y límite de velocidad de 20 km/h como parte de acciones de balizamiento del programa Comunidad Segura Excélsior

El programa “Comunidad Segura”, coordinado por la Dirección General de Participación Ciudadana, es una estrategia permanente que articula el trabajo de distintas áreas de la alcaldía para atender de manera integral las necesidades de las colonias, promoviendo la colaboración entre gobierno y ciudadanía.

Material informativo del programa Comunidad Segura en Iztacalco detalla acciones de bacheo, luminarias y limpieza entregado a habitantes durante jornada en colonia Excélsior

Con estas acciones, la administración de la alcaldesa Lourdes Paz avanza en la recuperación de espacios públicos, el fortalecimiento de la infraestructura urbana y la construcción de entornos más seguros y ordenados para las familias iztacalquenses.