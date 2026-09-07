Record histórico en la reducción de homicidios; Brugada

La Ciudad de México registró en agosto de 2026 la cifra de homicidios más baja en los últimos 20 años y el nivel histórico más reducido desde que se iniciaron las mediciones en la capital hace 29 años. Con este resultado, el periodo de enero a agosto mostró una reducción del 63 % en los delitos de alto impacto en comparación con el año 2019, ubicando el promedio de estos ilícitos en 50 casos diarios, frente a los 138 que se cometían anteriormente.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, enfatizó este avance durante la presentación del informe mensual de seguridad. Destacó que en “el mes de agosto fue el mes con menos homicidios en 20 años y el mes de agosto de 2026 fue el mes con menos homicidios en toda la serie histórica en 29 años. Agosto marcó un récord histórico en la reducción de homicidios en la Ciudad de México”.

En el balance por tipo de delito, el robo de vehículos cayó 62 por ciento respecto a 2019, mientras que el robo con violencia bajó 40 por ciento en los últimos 12 meses. Respecto a estos logros, la mandataria agregó que “los resultados están a la vista de todas y todos. Todos estos resultados son verificables y transparentes”.

El gabinete de seguridad reportó avances operativos sustanciales. El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, dio a conocer la detención de 12 mil 008 presuntos delincuentes de alto impacto del 5 de octubre de 2024 al 31 de agosto de 2026, la captura de 411 personas por extorsión y la desarticulación de 46 células criminales.

Asimismo, la fiscal general de Justicia de la capital, Bertha Alcalde Luján, informó un incremento en el cumplimiento de órdenes de aprehensión por homicidio, extorsión y robo de vehículo en relación con años anteriores, detallando que durante agosto se lograron 384 sentencias, de las cuales el 92 por ciento resultaron condenatorias.

Por su parte, el titular del C5, Salvador Guerrero Chiprés, señaló una disminución de 4.7 por ciento en las llamadas al 911. Para consolidar la pacificación, el gobierno capitalino alista un nuevo modelo de proximidad enfocado en fortalecer el vínculo ciudadano.