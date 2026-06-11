Comercios del Centro Histórico hacen su ‘agosto’ con incremento de precios

Establecimientos de comida en el Centro Histórico, reportaron una alta afluencia en clientes durante la inauguración del Mundial, a pesar que los precios registraron incrementos entre 10 y 20 por ciento, con motivo del evento deportivo.

En locales de comida rápida, ubicados en calles como Madero, Venustiano Carranza y 16 de septiembre, familias enteras y jóvenes que se congregaron en el Zócalo, aprovecharon para al finalizar el encuentro disfrutar la comida y celebrar el triunfo de la selección.

Sin embargo, durante un recorrido se pudo observar que la mayoría de los locales modificó y “sobre etiquetó” los precios de los alimentos.

En un restaurante, ubicado en la calle Venustiano Carranza casi esquina con Isabel la Católica. los menús a la carta iban de los 800 a mil 200 pesos por persona, cuando la semana previa al mundial estas tarifas estaban en 600 y 800 pesos.

Foto: Andrea Murcia | Cuartoscuro

Misma situación se vivió en locales de comida en vía pública; “paquetes” de tacos con bebida de pasaron de los 80 pesos a los 105 pesos.

A pesar de ello, los establecimientos y los puestos en vía pública, lucían al cien por ciento.

Un empleado de un restaurant de la zona afirmó que la apuesta es que el encuentro deportivo les permita recuperar las ventas, afectadas hasta 90 por ciento debido al plantón de la CNTE, que se mantiene desde el 1 de junio en calles del Centro Histórico.

Esperamos que así sea, que recuperemos lo que hemos perdido por los maestros” afirmó.

Persiste piratería

A solo unas cuadras del Zócalo, donde miles de personas disfrutaron del inicio de la justa mundialista, persistió la venta de productos “pirata” relacionados con el evento.

En calles como Madero y 16 de Septiembre, se pudo observar como comerciantes informales, ofrecían la mercancía pirata.

En banquetas e incluso en el arroyo vehicular, los vendedores informales colocaron sus productos, desde camisetas balones, silbatos, llaveros, peluches y recuerdos mundialistas, apócrifos.

Foto: Andrea Murcia | Cuartoscuro

Las playeras de la Selección fueron las más demandadas, luego del triunfo de la escuadra tricolor, con precios que iban desde los 100 hasta los 400 pesos.

La venta se mantuvo a pesar de los recientes operativos, implementados por corporaciones como la Secretaría de Marina (Semar) Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Guardia Nacional, la fiscalía capitalina, en coordinación con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) en plazas comerciales del Centro Histórico y en la zona de Tepito.

El último decomiso se llevó a cabo hace apenas dos días, el 9 de junio, en la Plaza Leona Vicario, en el Centro, donde se logró asegurar un total de 65 mil 934 piezas de mercancía ilegal, alusiva al encuentro deportivo internacional.