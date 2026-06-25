Asesinan a balazos a locataria del mercado de Tepito

En el barrio bravo de Tepito, en la colonia Morelos, una mujer de aproximadamente 60 años de edad, dedicada al comercio en la zona, fue asesinada a balazos mientras se encontraba en su puesto de venta.

Durante la agresión también resultó lesionado otro locatario, quien recibió impactos de arma de fuego y fue trasladado de urgencia al Hospital General Balbuena, en donde su estado de salud se reporta como grave.

Testigos solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911, por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al sitio y localizaron a las dos víctimas entre los puestos del mercado.

Paramédicos brindaron los primeros auxilios; sin embargo, confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales debido a un impacto de bala en el cráneo.

La zona fue acordonada por policías de la SSC, mientras peritos y agentes de la fiscalía capitalina realizaron el levantamiento del cuerpo de la mujer, e iniciaron las investigaciones para esclarecer el móvil del ataque e identificar a los responsables.

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, ambas víctimas laboraban como comerciantes en un puesto del mercado al momento de la agresión.

Matan a bicitaxista en Iztapalapa

Horas antes, otra agresión armada se registró en la colonia Leyes de Reforma, alcaldía Iztapalapa, donde el conductor de un bicitaxi fue asesinado a balazos.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Batalla Paso de Ovejas, esquina con 10 de Agosto de 1860, donde vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana encontraron al hombre gravemente lesionado y solicitaron el apoyo de paramédicos; sin embargo, éstos únicamente confirmaron que ya había fallecido.

De acuerdo con versiones de testigos, el ataque se derivó de una riña. La víctima se encontraba a bordo de su bicitaxi cuando varios sujetos llegaron al lugar, iniciaron una discusión que escaló a una agresión física y posteriormente realizaron disparos en su contra, para posteriormente darse a la fuga.