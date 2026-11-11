Combaten rezago en búsqueda de desaparecidos; hay más de 5 mil 

La unidad especializada en búsqueda de personas desaparecidas de la Ciudad de México tuvo una noche agitada: siete de los 14 informes recibidos terminaron con personas localizadas a salvo. La pausa es breve, siguen trabajando.

En un país con más de 130 mil denuncias por desaparición, la capital apuesta por un nuevo modelo que desafía una crítica recurrente de colectivos de familiares de desaparecidos: la demora para lanzar las búsquedas, el enredo burocrático para denunciar, la falta de empatía y hasta el maltrato de la autoridad.

Un equipo de la AFP visitó el centro de búsqueda, que cumple un año, el cual reúne en un mismo lugar a agentes de la comisión para personas desaparecidas, fiscales especializados y policías para iniciar acciones tan pronto se presenta la denuncia.

Edith respira aliviada tras recuperar a su sobrina de 16 años, desaparecida por 72 horas. Las autoridades se reservan los detalles del caso.

Me ayudaron a recuperar a mi sobrina que está bajo mi resguardo”, dice la mujer. “Me atendieron súper bien”.

En la CDMX hay unos cinco mil casos, no siempre vinculados a un patrón de criminalidad.

Antes, el proceso para presentar una denuncia empezaba con encontrar en cuál de las numerosas oficinas de la fiscalía capitalina se debía presentar la denuncia, que era atendida por un agente que lo mismo veía robos, que homicidios o pleitos callejeros.

Un procedimiento más humano

Este centro opera las 24 horas. Es un sitio amplio con instalaciones renovadas. Tiene una sala con ocho gigantescas pantallas capaces de mostrar a los familiares imágenes del millón de cámaras de seguridad de la capital, que almacenan hasta un mes de grabaciones.

Cuenta con salas de espera y de descanso con amplios sillones y sofás cama para familiares que esperan noticias por horas. Se les ofrece agua y alimentos y hay áreas para que los niños puedan jugar.

Supera estándares y protocolos preestablecidos” en México, dice Luis Gómez, comisionado de Búsqueda de la capital.

Es una sola puerta de acceso para la búsqueda, lo que reduce tiempos, agiliza, simplifica para los familiares. Los casos reciben la atención con todos los recursos de manera inmediata. Localizamos a 50% de las personas en las primeras 24 horas”, añade.

Comparado con 2024, esto es un aumento de 68% de casos resueltos.

Gómez destaca al personal especializado, como trabajadores sociales, psicólogos y abogados con experiencia en el terreno. “Deben entender la situación por la que está pasando una familia”, explica.

Influencia nacional

La Ciudad de México se coordina además con siete estados del centro del país para lanzar búsquedas conjuntas si el lugar probable de la desaparición es uno de ellos. Así los familiares no deben desplazarse sin saber dónde denunciar.

Este centro de la capital es visto además como un modelo por otros estados y ha recibido visitas de funcionarios de otras regiones.

A nivel nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió digitalizar fichas de búsqueda y ampliar un banco de ADN. Desde mayo funciona un centro de coordinación de búsqueda al mando de la Secretaría de Gobernación, que moviliza a fuerzas federales y se coordina con estados.

Pedro Pérez espera la ficha de búsqueda de su hija Linda, de 14 años. Su madre se la llevó tras perder la custodia en un caso de violencia familiar. Una psicóloga se apresura a terminarla para difundirla en medios y redes sociales.