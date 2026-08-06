¿A qué hora lloverá muy fuerte HOY en CDMX y Edomex?

No te confíes por ver el cielo despejado y sentir calor intenso, ya que la lluvia volverá a aparecer durante la tarde tanto en la Ciudad de México como en gran parte del Estado de México. De acuerdo con el pronóstico, entre las 2:00 y 4:00 de la tarde comenzarán a formarse nublados y podrían registrarse los primeros chubascos aislados.

Debido a la intensidad de las precipitaciones, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Naranja para Tlalpan Foto: Especial

Debes saber que la hora con mayor probabilidad de lluvia será de las 5:00 a las 8:00 de la noche, cuando se esperan aguaceros de moderados a fuertes, acompañados de descargas eléctricas, rachas de viento e incluso posible caída de granizo en varias zonas de la capital y municipios mexiquenses.

Después de las 9:00 de la noche las lluvias tenderán a disminuir, aunque en algunos puntos podrían continuar de forma intermitente. Y además seguramente dejarán encharcamientos, inundaciones, caídas de árboles y trastornos en el transporte público como ya ha ocurrido en estos días.

Para la Ciudad de México, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil prevé una temperatura máxima cercana a los 25 grados, cielo que pasará de despejado a nublado durante la tarde, viento del norte con rachas de hasta 50 km/h y un descenso de la temperatura durante la noche, el termómetro podría bajar hasta 14 grados entre las 3:00 y las 6:00 de la madrugada. También se mantiene el pronóstico de posible caída de ceniza volcánica en Milpa Alta por la actividad del Popocatépetl.

Lluvias en Edomex

En el Estado de México también habrá día pasado por agua; la lluvia comenzará a aparecer entre las 2:00 y las 4:00 de la tarde en municipios del Valle de México como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli y Tultitlán.

El periodo más intenso se espera de las 5:00 a las 8:00 de la noche, con aguaceros, actividad eléctrica y posible caída de granizo. En la zona centro y poniente del estado, como Toluca, Metepec, Zinacantepec y Lerma, también se pronostican lluvias fuertes durante la tarde y noche.