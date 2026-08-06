Refuerzan infraestructura para prevenir inundaciones en San José, Tláhuac

El Gobierno de la Ciudad de México invirtió 256 millones de pesos para combatir y prevenir inundaciones en San José Tláhuac, que beneficiará a los habitantes de esta zona que, por más de 40 años han padecido de este problema que también genera consecuencias negativas en la movilidad y afecta el patrimonio de la gente.

Con un total de nueve obras de infraestructura hidráulica, que incluye la construcción de una nueva planta de bombeo, la intervención en plantas existentes, así como la rehabilitación del drenaje y la construcción de un bordo para evitar el desbordamiento del riachuelo Serpentino, el gobierno capitalino busca mitigar las inundaciones en la zona.

En ese sentido, la jefa de Gobierno capitalino, Clara Brugada, reconoció que Tláhuac es una de las alcaldías más castigadas por las lluvias y reiteró la necesidad de apoyar a la población para proteger su patrimonio. "venimos a entregar cuentas, a decirles que estamos trabajando, se está invirtiendo mucho en recursos para resolver estos problemas históricos ", subrayó.

"Es un rezago que hay que atender siempre de frente y no darle vueltas", comentó.

De esta manera, en temporada de lluvias, está infraestructura hidráulica tendrá la capacidad de bombear hasta siete millones de litros de agua en una hora de lluvia, lo anterior gracias a la construcción del nuevo colector en Juventino Rosas.