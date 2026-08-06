Detienen en Milpa Alta a joven acusado de violar a su amigo en una fiesta

Elementos de la Policía de Investigación (PDI) de la Ciudad de México cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Uriel Calderón Bermejo, de 23 años de edad, por su probable participación en el delito de violación, derivado de una carpeta de investigación iniciada por hechos ocurridos en abril de 2025 en la alcaldía Milpa Alta.

De acuerdo con la indagatoria CI-FIDS/FDS-7/UI-FDA-7-02/00337/04-2025, el imputado fue detenido el pasado 4 de agosto de 2026, alrededor de las 14:25 horas, en un inmueble ubicado sobre Guadalupe Victoria 33, en el pueblo de Santa Ana Tlacotenco, alcaldía Milpa Alta.

Las investigaciones señalan que los hechos denunciados ocurrieron el 9 de abril de 2025 en un domicilio de la calle Tamaulipas, en el Barrio San Mateo, Milpa Alta. Según la denuncia presentada por la víctima, identificada como Rodrigo "N", actualmente de 20 años, un día antes había asistido a una fiesta en ese domicilio y olvidó una chamarra. Al regresar al inmueble para recuperarla, el hoy imputado presuntamente le indicó que la prenda se encontraba en una habitación de la vivienda.

La carpeta de investigación establece que, una vez dentro del cuarto, Uriel Calderón Bermejo presuntamente sometió a la víctima y la obligó a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento. Tras reunir los datos de prueba, el Ministerio Público solicitó la orden de aprehensión, la cual fue cumplimentada por agentes investigadores. En las próximas horas, el detenido será presentado ante un juez de control, quien determinará su situación jurídica.