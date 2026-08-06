Con supuestos premios y regalos defraudaban en CDMX, Edomex, Puebla y SLP

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, de la Fiscalía General de Justicia capitalina y de la Secretaría de Seguridad del Estado de México lograron la detención de 5 presuntos integrantes de una banda dedicada al fraude, los operativos para su captura se realizaron en CDMX y Edomex. Las aprehensiones se llevaron a cabo en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Iztacalco e Iztapalapa, además de un domicilio en Tlalnepantla luego de la denuncia de una institución bancaria.

Los detenidos fueron identificados como Anabel Sugey Ávila Flores, de 50 años; Amairani Alejandra Solorio Benítez, de 36; Fernando Gutiérrez Viloria, de 45; Michael Donovan Zúñiga Delgadillo y Alberto Javier Medina Albarrán, ambos de 31 años.

Detenido

De acuerdo con las investigaciones, las mujeres y homnres forman parte de una célula delictiva que operaba en la Ciudad de México, Estado de México, Puebla y San Luis Potosí.

MODUS OPERANDI

Su forma de actuar consistía en hacerse pasar por empleados de una institución financiera para ofrecer supuestos premios o regalos. Con ese pretexto convencían a las víctimas de proporcionar datos personales y bancarios, información que después utilizaban para realizar retiros y transferencias sin autorización.

Las autoridades calculan que este grupo obtuvo ganancias ilícitas cercanas a 40 millones de pesos mediante este esquema de fraude. Con estas cinco capturas ya son 15 las personas detenidas por su presunta relación con esta misma red delictiva, cuya operación era seguida desde hace varios meses por las autoridades.

Más detenidos

Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial que les requiere, quien definirá su situación jurídica en breve.