Empresarios de Iztapalapa se suman a Aliados C5 para reforzar videovigilancia y seguridad

La Asociación de Empresarios de Iztapalapa (AEI) e Industrias Automotrices "RC" se incorporaron al programa Aliados C5, con el objetivo de conectar sus cámaras de videovigilancia al sistema público de monitoreo de la Ciudad de México y fortalecer la seguridad en la demarcación.

En el convenio de colaboración

El convenio de colaboración fue firmado por Porfirio Nava Morales, presidente de la AEI; Sergio Alberto Cruz Suárez, propietario y apoderado legal de Industrias Automotrices "RC"; y Salvador Guerrero Chiprés, coordinador general del C5 capitalino. Con este acuerdo será posible integrar al sistema de videovigilancia las cámaras de más de 380 negocios afiliados a la asociación empresarial.

En el convenio de colaboración

Durante la firma, Guerrero Chiprés destacó que el programa Aliados C5 fortalece la cultura cívica mediante la participación conjunta de autoridades, empresas y ciudadanía en la prevención del delito. "Aliados C5, a través de la videovigilancia mixta, fortalece la cultura cívica y hace copartícipe a las empresas, negocios y comunidad de la disminución sistemática en los últimos ocho años de la incidencia delictiva y la mejora en la percepción de seguridad", afirmó.

El funcionario informó que en la alcaldía Iztapalapa la infraestructura pública de videovigilancia creció 40.5 por ciento respecto a 2024, al alcanzar un total de 18 mil 454 cámaras conectadas al sistema del C5.

Por su parte, Sergio Alberto Cruz Suárez señaló que la seguridad de los trabajadores fue uno de los principales motivos para adherirse al programa, por lo que la empresa conectará 16 nuevas cámaras al sistema de monitoreo. "Para nosotros era prioridad que nuestros más de 200 trabajadores cuenten con la tranquilidad de un entorno seguro. Como empresa y ciudadanía debemos tomar la iniciativa y contribuir con la conexión de 16 nuevos equipos de videovigilancia directamente con el C5", expresó.

En el convenio de colaboración

En tanto, Porfirio Nava Morales destacó que la colaboración entre el sector empresarial y las autoridades puede convertirse en una herramienta efectiva para inhibir la delincuencia y mejorar las condiciones de seguridad para comerciantes y clientes.

Finalmente, Guerrero Chiprés subrayó que, de acuerdo con los registros del C5, en las inmediaciones de los negocios incorporados al programa Aliados C5 la incidencia delictiva ha disminuido hasta en un 70 por ciento, lo que refleja el impacto positivo de la videovigilancia mixta en la prevención del delito.

El programa Aliados C5 impulsa la conexión de cámaras privadas con la red pública de videovigilancia de la Ciudad de México, integrada por cerca de 120 mil dispositivos, con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias y combatir la delincuencia.