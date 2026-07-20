CDMX despide el Mundial 2026; Clara Brugada reconoce a 40 mil servidores públicos

El gobierno de la Ciudad de México reconoció el compromiso de más de 40 mil servidores públicos de todas las secretarías, direcciones, áreas locales y dependencias de la administración local, por los trabajos de organización y coordinación interinstitucional durante el Mundial 2026.

“Felicitar a los mejores servidores y servidoras públicas del país (...) Un enorme reconocimiento desde el fondo de nuestro corazón a cada uno de ustedes. Gracias a ustedes, la Ciudad de México fue, sin duda, la mejor sede del mundial; ustedes fueron la fuerza invisible que sostuvo la fiesta más visible del mundo”, dijo la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Unos 10 mil funcionarios públicos estuvieron presentes en el evento que se realizó en el Zócalo capitalino que albergó el Fan Fest.

Multitudinaria presencia de servidores públicos en el Zócalo capitalino para recibir el reconocimiento por el operativo del Mundial 2026. Especial

Representantes de cada área de Gobierno recibieron una medalla en reconocimiento de su labor.

Brugada Molina realizó un reconocimiento a los más de 40 mil servidores públicos, personal operativo que trabajó en calles, plazas, centros de reunión y festivales futboleros, así como a las corporaciones policiacas que mantuvieron el orden y la seguridad durante momentos de alta afluencia.

Ello a pesar del saldo de cinco personas muertas durante los juegos o festejos.

“Muchas gracias a la valiente policía, al comprometido compañero y compañera de participación ciudadana, al heroico personal de limpia, a las y los servidores públicos que desde muy temprano y hasta la madrugada, bajo el sol o bajo la lluvia, estuvieron cuidando la ciudad”, expresó.

El escenario principal del FIFA Fan Festival 2026 en CDMX, donde se reconoció la fuerza invisible que sostuvo la fiesta. Especial

Insistió que los trabajadores hicieron posible las más de 2 mil obras de beneficio permanente para la población, varias de las cuales han sido denunciadas por presuntos desvíos de recursos.

Durante la entrega de reconocimientos, la suboficial Lidia Gabriela Hernández Cortés, en representación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, expresó el orgullo por haber contribuido al desarrollo exitoso de la Copa Mundial de Futbol y destacó que durante los 39 días del torneo la corporación mantuvo presencia permanente para proteger a la población, visitantes y aficionados.