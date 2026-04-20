Clara Brugada anuncia operativo en ciclovía La Gran Tenochtitlán

Ante la preocupación de ciclistas que señalan que hay vehículos y motos que invaden el carril de la ciclovía La Gran Tenochtitlán en Calzada de Tlalpan y los ponen en riesgo, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, dio a conocer que habrá un operativo para garantizar su seguridad.

“Va a haber un operativo que garantice el libre funcionamiento de la ciclovía, sabemos que es difícil para la ciudad garantizar el confinamiento de este carril, pero vamos a tener de manera permanente este operativo. Es muy importante que la población respete el carril destinado a la ciclovía”, dijo Brugada en conferencia.

Y expuso que después de años en los que el modelo de movilidad se centró en el automóvil “pensar en otro tipo de movilidad como la movilidad activa, como la bicicleta, como los peatones, es muy importante y reiteramos que la Calzada de Tlalpan se convierte en la avenida más democrática en movilidad”.

Detalló que la Calzada de Tlalpan se ha convertido en una vía multimodal, pues circula el metro, los autos, las bicis y además estará la Calzada Flotante, que de acuerdo al secretario de obras y servicios, Raúl Basulto, se inaugurará el próximo 31 de mayo.

Y aseguró que “ninguna ciclovía se ha instalado o se ha construido suavemente, es decir, siempre hay protestas, siempre hay resistencias a dejar espacio para las bicicletas, pero esta ciudad justamente tiene que construir el segundo piso en la movilidad y el segundo piso es una movilidad activa y es dar espacio a al ciclismo”.

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JCS