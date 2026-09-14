Choque de transporte público deja 10 lesionados en Iztapalapa

Diez personas resultaron lesionadas luego de un siniestro vial protagonizado por una unidad de transporte público de la Ruta 44, informó la Secretaría de Movilidad (Semovi).

El hecho de tránsito ocurrió en Avenida Tláhuac al cruce con calle Tanque, en la colonia los Reyes Culhuacán de la alcaldía Iztapalapa.

Cuando a circular por la avenida, el conductor perdió el control de la unidad y terminó impactado contra un árbol", indicó la dependencia en una ficha informativa.

Personal de servicios de emergencia atendieron a nueve usuarios lesionados, pero ninguno requirió traslado al hospital.

El conductor también resultó lesionado y fue valorado por paramédicos. Quedó detenido en espera de que las autoridades correspondientes determinen su situación jurídica, agregó Semovi.