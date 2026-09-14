IECM recibirá solicitudes de observadores electorales del 11 de septiembre al 10 de mayo del 2027

El Instituto Electoral de la Ciudad de México, recibirá solicitudes de acreditación para participar como persona observadora electoral del 11 de septiembre de 2026 al 10 de mayo de 2027.

Los interesados podrán enviar su solicitud de manera presencial o a través del Portal de Observación Electoral, ésto después de que la Comisión Permanente de Organización Electoral y Geoestadística del IECM aprobó difundir la Convocatoria emitida por el INE para la observación electoral del Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027 en la Ciudad de México.

Las personas que obtengan su acreditación podrán observar los actos de preparación y desarrollo de los procesos electorales federal y local, tanto ordinarios como extraordinarios, incluidos los que se lleven a cabo durante la Jornada Electoral y las sesiones de los órganos del INE y del IECM, conforme a lo establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el Reglamento de Elecciones.

Para obtener la acreditación se debe presentar la solicitud, copia de la credencial para votar vigente y una manifestación expresa de conducirse conforme a los principios de imparcialidad, objetividad, certeza y legalidad, además de no tener vínculos con partido u organización política alguna, no ser persona servidora pública vinculada con programas sociales con ningún nivel de gobierno.

Como parte del proceso, se impartirán talleres de capacitación, preparación o información en modalidades presencial y a distancia del 1 de noviembre de 2026 al 17 de mayo de 2027, mientras que los cursos en modalidad virtual, a través del Portal de Observación Electoral, estarán disponibles del 1 de enero al 31 de mayo de 2027. La acreditación de la ciudadanía como observadora electoral la realizará el INE del 1 de noviembre de 2026 al 5 de junio de 2027.