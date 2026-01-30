FOTOS del accidente de tráiler en la México-Toluca; chofer se dio a la fuga

Un fuerte accidente se registró la mañana de este viernes 30 de enero del año en curso, en el kilómetro 25 de la autopista México-Toluca, con dirección a la Ciudad de México (CDMX).

Un tráiler cargado con varias toneladas de dulces, que circulaba a exceso de velocidad sobre la autopista México-Toluca, impactó a otro tráiler que también se encontraba en el mismo tramo carretero.

Al chocar al tráiler que transportaba jabón por la parte posterior, perdió el control y se salió del camino, impactándose en una zanja. En minutos, comenzó a incendiarse la cabina del tractocamión.

El chofer del tráiler con dulces se dio a la fuga en ese momento, dejando en total abandono su responsabilidad.

De inmediato acudió personal de la Guardia Nacional, adscrito a carretera, para verificar y abanderar el accidente. Al llegar, los elementos federales solicitaron bomberos y ambulancia, ya que se estaba incendiando la cabina del tráiler.

Al llegar los bomberos, atacaron el fuego de manera rápida hasta extinguirlo. Paramédicos de Protección Civil de Álvaro Obregón revisaron a otro conductor del tráiler, informando que sólo fue el susto.

Autopista México-Toluca cerrada por más de una hora

Accidente hoy en la México-Toluca. Ricardo Vitela

La autopista tuvo que ser cerrada por más de una hora, ya que las labores fueron difíciles para retirar lo que quedó de la cabina.

Con grúas de gran tonelaje, orillaron los vehículos siniestrados para después reincorporar la vialidad de manera rápida.

Las unidades involucradas en el percance en la autopista México-Toluca fueron trasladadas hacia las oficinas respectivas de la Guardia Nacional y la administración del tramo carretero.

