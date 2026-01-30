Alertan por amanecer gélido en CDMX durante el sábado 31 enero

La Ciudad de México enfrentará un amanecer gélido este sábado 31 de enero, con temperaturas cercanas a los cero grados y la presencia de heladas en zonas altas de alcaldías del sur y poniente, por lo que las autoridades activaron una alerta doble; Naranja y Amarilla, por descenso significativo de temperaturas.

Estas condiciones son impulsadas por la presencia del Frente frío 32, que recorre el noreste y oriente de la República Mexicana, acompañado de una vaguada en altura en frontera norte y noreste de México, además de las corrientes en chorro polar y subtropical.

La masa de aire ártica que impulsará a este sistema, originará un descenso de las temperaturas en el Valle de México durante la madrugada del sábado, alertó el Servicio Meteorológico Nacional.

Recomendaciones a la población

Ante este escenario, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que se activó Alerta Naranja por pronóstico de temperaturas bajas y heladas durante la madrugada y primeras horas del sábado en Tlalpan y Milpa Alta.

Foto: Rogelio Morales | Cuartoscuro

En estas demarcaciones se prevén temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius, principalmente entre las 00:00 y las 08:00 horas, condiciones que incrementan el riesgo para la salud, especialmente en población vulnerable y comunidades ubicadas en zonas serranas y de alta marginación.

De manera simultánea, la dependencia activó la Alerta Amarilla por bajas temperaturas en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras y Xochimilco, donde el termómetro podría descender durante la madrugada del sábado a entre 4 y 6 grados Celsius, con posibilidad de heladas, principalmente en áreas rurales y de mayor altitud.

Estas condiciones ponen en riesgo a personas en situación de calle, adultos mayores, niñas y niños, y personas con enfermedades respiratorias.

Como medida preventiva, Protección Civil recomendó a la población abrigarse con al menos tres capas de ropa, preferentemente de algodón o lana; proteger la piel con crema humectante; evitar cambios bruscos de temperatura y mantenerse bien hidratados, además de consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

También se exhortó a lavarse las manos con frecuencia o utilizar gel antibacterial, acudir al centro de salud más cercano en caso de presentar síntomas de enfermedad respiratoria.

Foto: Galo Cañas | Cuartoscuro

Para quienes utilicen calentadores o chimeneas, se pidió mantener una ventilación adecuada para evitar intoxicaciones por inhalación de monóxido de carbono.

Finalmente, llamó a la población a tomar precauciones, ya que las bajas temperaturas persistirán durante las primeras horas del fin de semana en diversas zonas de la ciudad.

Ante cualquier emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al 911, al 55 5658 1111 de Locatel o al 55 5683 2222 de la SGIRPC, recordaron las autoridades en un comunicado.

*DRR*