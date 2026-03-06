Reabre Centro Benjamin Franklin en Embajada de Estados Unidos en México

A casi cuatro meses de la mudanza de la Embajada de Estados Unidos en México, de Paseo de la Reforma a Calzada Legaria, al poniente de la Ciudad de México, se realizó la ceremonia de reapertura del emblemático Centro Benjamin Franklin, en sus nuevas instalaciones.

En el evento, Mark Johnson, jefe adjunto de Misión de la Embajada de Estados Unidos en México, destacó que el Centro Benjamin Franklin ha sido históricamente un punto de encuentro entre ambos países, donde hay servicios gratuitos de biblioteca, enseñanza del idioma inglés, cultura, deportes, cursos de Inteligencia Artificial, programación de Robots e Ingeniería Espacial, entre otras actividades.

El Centro Benjamin Franklin brinda acceso a programas de orientación educativa para estudiar en Estados Unidos Foto: Foto Mateo Reyes Arellano | Excélsior

“Tenemos que estar más juntos, trabajar juntos, dialogar, discutir de vez en cuando, innovar y creo que este centro, el Benjamín Franklin, es el ejemplo de lo que podemos utilizar para estar más cerca de nuestros países, de nuestra gente”.

Y añadió: “Lo que tenemos aquí es una oportunidad para nuestra población, para hablar, discutir, aprender y pensar en cómo podemos mejorar las relaciones entre Estados Unidos y México. Como ya sabemos, siempre vamos a estar juntos, geográficamente, también vamos a tener algunos asuntos que arreglar, eso pasa entre países, pero con el diálogo, podemos entender mejor el otro lado”, subrayó.

Foto: Foto Mateo Reyes Arellano | Excélsior

Asistencia virtual

En entrevista, Silvio González, ministro consejero de Diplomacia Pública de la Embajada de Estados Unidos en México, resaltó el trabajo que desarrolla la nueva integrante del Centro Benjamin Franklin, la asistente virtual Susan.

“No necesariamente te puede ayudar a localizar un libro, pero le puedes preguntar: ‘¿Cuál es la capital de Estados Unidos?’ Y te va a decir que es Washington, te va a explicar cuándo se fundó y te puede dar un poco de información, te puede hacer la tarea prácticamente”, indicó.

El Centro Benjamin Franklin brinda además acceso a programas de orientación educativa para estudiar en Estados Unidos con EducationUSA, así como información actualizada sobre la sociedad, la cultura y las oportunidades que existen del otro lado de la frontera.

Foto: Foto Mateo Reyes Arellano | Excélsior

*DRR*