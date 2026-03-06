Brugada promete entregar becas a hijos de mujeres policías

En la Ciudad de México hay más de 20 mil mujeres policías, muchas de ellas patrullan calles, cubren turnos nocturnos y, al mismo tiempo, sostienen la vida familiar como madres. Frente a esa realidad, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció un plan de apoyos dirigido a las agentes capitalinas, que incluirá becas para sus hijas e hijos menores de edad.

“Para que tengan la seguridad de que sus hijos continuarán en la escuela”, dijo al instruir a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a “diseñar un apoyo económico adicional para hijos de mujeres policías que son madres”.

Sistema de cuidados y reconocimientos

También se comprometió a acelerar el desarrollo del Sistema Público de Cuidados para la Policía, que anunció hace un año, el 20 de marzo del 2025. Propuso que este sistema se implemente e cerca de los sectores de policía, donde podrán lavar su ropa, llevar a sus niños pequeñitos y disfrutar de un spa, este último, exclusivo de las mujeres.

Edgar Negrete Lira

Planteó además el ascenso de más mujeres dentro de la estructura policial, para que la ciudad de México “cuente con la policía más feminista a del país”.

Para ello, se incrementará la capacitación y formación de policías y se impulsará que más mujeres lleguen a puestos de mando dentro de la institución.

“Para que cuando la ciudadanía vea a una mujer policía debe saber que detrás hay una historia, una vocación de servicio para cuidar a la ciudad; una mujer que representa valentía, que ha roto estereotipos y que mientras nosotros dormimos está trabajando para protegernos”, afirmó ante unas 600 uniformadas presentes en el Encuentro de Mujeres Policías: Mujer y Mando Policial, realizado este viernes, previo al Día Internacional de la Mujer.

La mandataria capitalina también llamó a crear un Premio Anual de la Mujer Policía, que reconozca su valentía y compromiso con la seguridad de la capital.

Acto de valentía diaria

Durante el encuentro, integrantes de la corporación subrayaron la necesidad de fortalecer las políticas de igualdad dentro de la institución.

“El empoderamiento comienza desde el interior, cuando creemos en nuestra capacidad y levantamos la voz. Pero también debe fortalecerse desde la institución, con políticas que garanticen equidad, respeto y cero tolerancia a la violencia o discriminación”, dijo Maribel Vivero Rosario, subinspectora jefa de la Policía Especializada de Género

La mando policial destacó que, aunque durante décadas el trabajo policial fue considerado un ámbito predominantemente masculino, las mujeres han demostrado su capacidad para desempeñar cualquier función dentro de la corporación.

“Ser mujer policía es un acto de valentía diaria. La necesidad de apoyo es porque una mujer policía empoderada fortalece a la institución, inspira a otras mujeres y contribuye a construir una policía más humana”.

Brugada aseguró a las uniformadas que cuentan con el respaldo de su administración para avanzar hacia una corporación con perspectiva de género y mejores condiciones laborales.

“En la jefa de Gobierno tienen una aliada”, concluyó.

