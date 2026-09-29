La Central de Abasto conmemora el Día Nacional del Maíz con una muestra gastronómica

Con una elotiza, variedad de esquites y actividades culturales fue celebrado este martes el Día Nacional del Maíz en la Central de Abasto.

Mónica Pacheco, coordinadora del megamercado, informó que diariamente unos 350 comerciantes distribuyen 1.5 millones de elotes y en temporada alta, que son los días cercanos al 15 de septiembre, se alcanzan ventas de 3 millones de elotes al día.

Es importante decir que hablar de maíz es hablar de México, de nuestros pueblos originarios, de nuestra gastronomía y de la riqueza cultural que nos distingue. He de reconocer también el esfuerzo de las mujeres y hombres del campo, quienes se dedicaron, se dedican con compromiso, y hacen posible que este alimento llegue todos los días a millones de hogares”, dijo.

Hubo una exposición de diferentes platillos preparados con maíz, pero fueron los esquites y los elotes preparados los más cotizados.

Pacheco informó que con una inversión superior a los tres millones de pesos inició un proyecto para renovar los arco techos de la llamada explanada del elote, nopal y otras hortalizas.

El proyecto incluye renovación de instalaciones de agua y electricidad y un programa especial de manejo para las toneladas de residuos sólidos orgánicos como hojas de elote y espinas de nopal.