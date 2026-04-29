CDMX tendrá 18 Grandes Festivales Futboleros gratuitos durante Mundial

Con una exposición monumental de ajolotes gigantes de bronce que serán intervenidos por artistas, alebrijes elaborados por integrantes de la familia de Pedro Linares, además de actividades deportivas, culturales y musicales, la Ciudad de México contará con 18 Grandes Festivales Futboleros durante la Copa del Mundo, donde la población podrá disfrutar gratuitamente de los partidos de la Selección Mexicana y del resto de la jornada mundialista.

Estos espacios serán independientes de los eventos oficiales organizados por la FIFA, conocidos como Fan Fest, el principal se instalará en el Zócalo.

Por parte del gobierno capitalino se habilitarán sedes en las 16 alcaldías en plazas públicas, deportivos y Utopías, todas equipadas con pantallas gigantes para la transmisión de encuentros.

Siete de estos festivales operarán durante los 39 días que dure la justa deportiva; las otras 11 sedes abrirán principalmente en los partidos de México y en encuentros destacados de otras selecciones.

Foto: Especial

“Se trata del Mundial que estará fuera de los estadios, serán actividades totalmente gratuitas”, afirmó la jefa de Gobierno Clara Brugada, al presentar el programa en las canchas de futbol soccer, americano y tochito ubicadas en la zona de Los Culhuacanes, en la alcaldía Coyoacán.

Somos la única ciudad con más Festivales Futboleros, es decir, en cada alcaldía habrá uno, para disfrutar”, sostuvo.

Los espacios contarán con batucadas comunitarias, concursos de penaltis, torneos relámpago, retos de dominadas, cascaritas y dinámicas deportivas organizadas por el Instituto del Deporte.

También se ofrecerán conciertos de música popular, presentaciones sonideras y espectáculos de distintos géneros.

No habrá venta ni consumo de bebidas alcohólicas

Estos festivales serán “territorios de paz”, por lo que no estará permitida la venta ni consumo de bebidas alcohólicas.

Sin embargo, una de las sedes se ubicará en la explanada de Garibaldi.

Foto: Especial

El resto se distribuirá en puntos estratégicos de las alcaldías, detalló la secretaria de Turismo, Alejandra Frausto.

Entre ellos están:

Parque de la Bombilla

Parque Cri-Cri

Plaza de la Villa

Deportivo Tezozómoc

Parque de las Américas

Deportivo Leandro Valle

Utopía Meyehualco

Unidad Independencia

Bosque de Tláhuac

Deportivo Xochimilco

“Estarán en todo el territorio de la ciudad”, afirmó

Lo que sí habrá, será venta de productos elaborados por comunidades originarias de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, como nieves, frituras y alimentos preparados con nopal y amaranto.

Foto: Especial

Participar en la ola más grande del mundo

Durante el acto, en el estuvo presente el alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez y Gabriela Cuevas, representante del Gobierno federal para la organización del Mundial, Clara Brugada reiteró la invitación a participar en “La Ola Más Grande del Mundo”.

Está programada para el próximo 31 de mayo sobre Paseo de la Reforma, con la que se buscará romper un récord Guinness.

Queremos que vayan jóvenes, mayores e integrantes de todos los sectores de la sociedad”, concluyó.

*DRR*