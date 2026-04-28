CDMX destina 16 mil mdp a obras rumbo al Mundial 2026

Hasta el momento, el Gobierno de la Ciudad de México ha destinado 16 mil millones de pesos para “enchular” la ciudad, con obras nuevas o rehabilitadas que acogerán la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Del total, 12 mil millones de pesos provienen de las arcas de la ciudad y otros 4 mil millones de pesos del Fondo Mixto, informó el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton.

“En cuanto a obras, hablamos de una inversión total de 12 mil millones de pesos. Particularmente, nos han preguntado de las obras del Fondo Mixto, estamos hablando de un poco menos de 4 mil millones de pesos, que tienen que ver con la inversión en diversas obras”.

Respecto al monto que se ha invertido en la intervención estética en puentes, bajopuentes y señalética, así como en vialidades primarias de la ciudad, con pintura de color morado, emblemática de este gobierno, el secretario dijo en conferencia de prensa que “la cromática o la presencia de animales endémicos (como el ajolote) no afectan de manera significativa los montos de inversión y la ejecución de las obras”.

Afirmó que “no se trata de un tema financiero relevante” y que se están siguiendo “las guías de imagen institucional”.

“Que opine la gente, ¿no? Pero realmente no generan un impacto financiero significativo”, enfatizó.

Clara Brugada. Foto: Especial

Por su parte, la jefa de Gobierno garantizó que la ciudad llegará al Mundial “con todas las obras de intervención” terminadas y sin ningún retraso en su entrega.

“Vamos llegando al Mundial con lo que habíamos dicho; sin ningún retraso en lo que nos habíamos propuesto y lo importante es que son obras permanentes que van a beneficiar a la población”.

A 44 días de la inauguración de la justa mundialista, Clara Brugada afirmó que la Línea 2 del Metro se entregará a finales de mayo, prometió, sin dar fecha específica. Los cierres parciales iniciaron el 9 de febrero pasado, dejando sin servicio el tramo de Viaducto a San Antonio Abad, pasando por Pino Suárez. Posteriormente, los trabajos se extendieron al resto de las 16 estaciones que serán remodeladas —de Tasqueña a Revolución—.

Asimismo, aseguró que en los próximos días terminará la colocación de nueva luminaria en Insurgentes y en la zona del Centro Histórico, la cual abarcará 42 kilómetros, incluyendo zonas previamente no intervenidas, así como la continuidad de este programa en otras vialidades principales.

Respecto a la intervención del Tren Ligero, que corre de Tasqueña a Xochimilco, la mandataria enfatizó que estos trabajos se entregarán también en las próximas semanas. “Considero que muchas áreas de la ciudad van a tener un beneficio y solo queda un mes para ir entregando. Va a llegar un momento en que nos van a ganar las obras y nos va a faltar tiempo para presentarlas, pero en eso estamos”, concluyó.

Se sumará la ampliación de proyectos de electromovilidad que, en conjunto, “abarcarán cerca de cien kilómetros adicionales en la ciudad”.

Reiteró que, a pesar de que falta poco más de un mes para el arranque del encuentro mundial, su administración cumplirá con la entrega de obra.