Fiscalía CDMX integra a adolescentes al Centro de Estancia Transitoria

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) formalizó la incorporación de adolescentes al Centro de Estancia Transitoria, ahora denominado CETNNA, con el objetivo de mejorar la atención a niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos.

El ajuste, publicado en la Gaceta Oficial, forma parte del Plan de Política Criminal y Programa de Persecución Penal 2026, impulsado por la fiscal general Bertha Alcalde Luján, que busca dejar atrás un modelo centrado solo en el resguardo, para dar paso a una atención más integral.

Con este cambio, el centro ofrecerá atención diferenciada según la edad y etapa de desarrollo, con servicios psicológicos, jurídicos y de trabajo social coordinados desde el primer contacto.

Además, se establecen planes individuales de seguimiento, se evitan entrevistas repetidas y se agilizan los procesos para definir la situación de cada caso, con el objetivo de reducir el desgaste emocional y evitar la revictimización.

El CETNNA también queda adscrito a la Coordinación General de Atención a Víctimas, lo que permite integrar servicios y mejorar la respuesta institucional.

Actualmente, el centro atiende a 69 niñas, niños y adolescentes, esta transformación no busca aumentar la población, sino mejorar la calidad de la atención, reducir tiempos de estancia y garantizar la restitución de derechos”, informó la fiscalía capitalina.

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