Caso Tania Flores: Exesposo denuncia violencia vicaria e irregularidades

Después de la detención de Tania Flores por presunto maltrato animal el pasado 8 de junio en un colegio ubicado sobre la calle Fernández Leal en la alcaldía Coyoacán, de la Ciudad de México, la cual se hizo viral por la violencia con la que actuaron los elementos frente a las hijas de la entonces detenida, el exesposo de la mujer, Ricardo de la Sela, acusa violencia vicaria, así como irregularidades en el caso de maltrato animal y en el seguimiento de la custodia de las menores.

El pasado 9 de junio Excélsior informó sobre la detención y posterior liberación de Tania Flores por el delito de maltrato animal. Sin embargo, Ricardo de la Sela, su exesposo y padre de sus dos hijas, señala que el caso va más allá de las desatenciones hacia Chulo, como se llama el perro de la familia.

En entrevista con Excélsior, Ricardo señaló ser víctima de violencia vicaria, al ser acusado por Tania de dejar de pagar la pensión de sus hijas, las colegiaturas e incluso los alimentos de la mascota. “Hasta febrero se les dejó de dar como se les estaba dando. Que era sin un convenio, sin una orden del juez. Seguía pagando un departamento de 19,500 pesos, más servicios que daban 22 mil y tantos, se siguió pagando una colegiatura del colegio. Ya llevamos casi 42 mil pesos y se siguió enviando dinero para las niñas”, expresó al mostrar las pruebas de sus afirmaciones que constan de capturas de transferencias bancarias realizadas hasta enero pasado en posesión de este medio.

En cuanto a la violenta detención de Tania, señaló que él no fue el autor de esa situación y que lo que menos quería es que sus hijas vivieran eso. Sin embargo, señaló que se agotaron todas las instancias correspondientes para dar con el paradero de su exesposa, por lo que, al localizarla, se procedió con la aprehensión.

“Mi intención no era eso, de hecho, la primera audiencia fue en marzo, la notificaron, me notificaron, hice el gasto junto con mi familia para venir aquí, abogados. Llegamos a la audiencia, nadie se presentó. Posterior a eso, yo desde febrero no tenía ninguna dirección, no podía buscarlas, porque me inventaron una orden de restricción que se contradice”, subrayó.

En ese sentido, este 15 de junio un juez determinó “libertad absoluta” para Tania, debido a que no existían pruebas suficientes. Asimismo, ordenó que investigaran las circunstancias que rodearon la detención, ya que no se observaron los protocolos necesarios.

En cuanto al caso de Chulo, reveló que el peritaje, realizado por un veterinario de la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en materia de Protección Urbana (FIDAMPU) después de que los rescatara, hizo constar que la desnutrición que presentaba la mascota tenía más de siete meses. “Abandonado (Chulo) en el roof garden, de acuerdo al peritaje, más de 6, 7 días sin agua ni comida, no sabemos cómo sobrevivió Chulo”, dijo.

Asimismo, denunció tráfico de influencias en el caso de Chulo y el destino de sus hijas, ya que, asegura, familiares de Tania Flores acudieron a personas cercanas a la Fiscalía capitalina y a trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “Aquí, el problema la situación es que, por ser hombre, el hombre que quiere defender a sus hijas, el papá, el que ha buscado el beneficio para ellas, que estén en un lugar seguro, se me ha señalado con violencia vicaria”, reiteró.

Finalmente, pidió a la fiscalía juzgar con perspectiva de género, realizar estudios psiquiátricos, tanto a él, como a las dos niñas y a la madre. “Que me dejen rescatarlas, que me juzguen con perspectiva de género y que no haya tráfico de influencias”, refirió al asegurar que su único objetivo es que sus hijas estén bien.