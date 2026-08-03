El novio le regaló un FIAT robado y… Nicole terminó en el MP y sin auto

Lo que parecía ser un regalo terminó convirtiéndose en un problema legal. Nicole Tiu-Kin fue detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México luego de ser sorprendida conduciendo un automóvil Fiat que contaba con reporte de robo, un caso que rápidamente generó reacciones en redes sociales y volvió a poner sobre la mesa la importancia de verificar el historial de un vehículo antes de adquirirlo o aceptarlo.

De acuerdo con el periodista especializado en temas de seguridad Carlos Jiménez, C4, la joven apenas tenía un día utilizando el automóvil cuando fue interceptada por agentes de la SSC en calles de la alcaldía Cuauhtémoc.

Llevaba un día con el carro cuando agentes de la SSC de la CDMX la detuvieron”, señaló el comunicador al informar sobre el caso.

En la misma publicación añadió: “Su novio Ariel Emilio le regaló este Fiat, según él, para demostrarle su amor”.

Tras la intervención policial, el Fiat fue asegurado y puesto a disposición de las autoridades competentes, que ahora buscan determinar el origen del vehículo y establecer la forma en que llegó a manos de Nicole Tiu-Kin.

Las investigaciones también deberán deslindar responsabilidades y esclarecer si existió conocimiento previo sobre el estatus legal del automóvil o si la posesión del vehículo ocurrió de buena fe.

Hasta el momento, las autoridades no han informado el resultado de las indagatorias ni la situación jurídica definitiva de la joven.

Caso genera opiniones divididas en redes sociales

La difusión del caso provocó una amplia conversación entre usuarios de redes sociales, quienes debatieron sobre la responsabilidad de quien conduce un vehículo con reporte de robo y las implicaciones legales cuando la adquisición o posesión ocurre sin conocer su origen.

Uno de los comentarios más compartidos cuestionó la exposición pública de la joven.

“Si ella no lo robo, cómo la exhibes”, escribió un usuario identificado como Alejandro, quien agregó: “A cualquiera le puede pasar”.

En el mismo sentido, otro internauta señaló: “Es un encubrimiento por receptación y hay jurisprudencia que si lo hizo de buena fe puede obtener su libertad, presentando los documentos de la compra venta”.

Otra usuaria, identificada como Irma, comentó: “Si ella no lo robo y no la identifica el dueño del carro, ella sale en libertad”.

Sin embargo, otros participantes recordaron experiencias distintas. Uno de ellos escribió: “Conocí un caso de una chica que compró un auto en una agencia de seminuevos, y como era agencia se confió y nunca revisó si el carro tenía reporte de robo y efectivamente, era robado, pasó 5 años en la cárcel”.

Otro usuario relató un caso familiar: “Mi prima lo compró. Vivió un infierno, la querían acusar de un montón de cosas. Afortunadamente salió a los pocos días. Increíble que las ratas que agarran hasta seis veces salen más fácil. Tengan cuidado a quién le compran”.

REPUVE, la herramienta para verificar

El caso también volvió a centrar la atención en el Registro Público Vehicular (REPUVE), plataforma oficial del Gobierno de México que permite consultar gratuitamente el estatus legal de un automóvil antes de concretar una compra o realizar cualquier trámite.

A través de la Consulta Ciudadana del REPUVE, cualquier persona puede verificar la información de un vehículo utilizando el Número de Identificación Vehicular (NIV), las placas o el folio de constancia de inscripción.

En cuestión de segundos, el sistema informa si el automóvil cuenta con reporte de robo, la entidad donde fue registrado, sus características generales, el número de constancia de inscripción y si existe algún procedimiento judicial relacionado con la unidad.

La consulta también permite confirmar que el proceso de inscripción vehicular sea correcto, lo que ayuda a reducir riesgos de fraude y brinda mayor certeza jurídica en operaciones de compra-venta de vehículos usados.